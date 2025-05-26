Притворился, что дзюрит на триколор: грузинский певец надругался над флагом РФ во время концерта

На музыкальном фестивале Tbilisi Open Air в столице Грузии грузинский исполнитель Эрекле Гецадзе устроил провокационный перформанс, во время которого осквернил флаг Российской Федерации. Инцидент произошел на сцене перед Днем независимости Грузии – исполнитель публично бросил триколор на пол, затолкал в пакет и сымитировал мочеиспускание на него.

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О происшествии сообщает "Эхо Кавказа", обнародовав видео с концерта. Зрители фестиваля восприняли выступление одобрительно – раздавались аплодисменты и возгласы поддержки.

Реакция Кремля не заставила себя ждать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично прокомментировала инцидент, обвинив артиста в "уродливом акте" и "психической неадекватности". В своей заметке она использовала ряд оскорбительных формулировок, в частности отметив: "Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами – в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку".

Захарова также вспомнила ряд грузин, которые, по ее словам, имели достойную связь с Россией: скульптора Зураба Церетели, генерала Багратиона, танцовщика Николая Цискаридзе и Мелитона Кантарию, который установил флаг СССР над Рейхстагом. По словам пресс-секретаря МИД, такие фигуры являются "настоящими потомками Царицы Тамары".

Кроме дипломатической реакции, в России решили прибегнуть к правовым действиям. Как передает одно из пропагандистских медиа, правоохранительные органы начали процедуру возбуждения уголовного дела по факту надругательства над государственным символом. Хотя действия произошли за пределами РФ, следователи готовят документы, которые могут касаться обвинения в экстремизме или разжигании ненависти к российской государственности.

Ранее OBOZ.UA писал, что грузинская певица Нино Катамадзе выразила свою поддержку Украине, подчеркнув, что украинцы борются не просто за выживание, а за победу. Она поделилась собственными впечатлениями от выступлений в Одессе и Днепре, где война ощущается на каждом шагу.

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