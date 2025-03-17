'Летят дроны, звучит сирена, люди идут в бомбоубежище. Вы знаете, что это такое?' Нино Катамадзе объяснила, почему Украина победит Россию

Грузинская певица Нино Катамадзе выразила свою поддержку Украине, отметив, что украинцы борются не просто за выживание, а за победу. Она поделилась своими впечатлениями от выступлений в Одессе и Днепре, где война ощущается на каждом шагу.

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Она подчеркнула: эта страна не просто борется за выживание – она борется за победу. Ее месседжи прозвучали в интервью BBC Russian Service.

"Я вижу, настолько эта страна работает для того, чтобы не только выжить, а победить, потому что она заслуживает, потому что она права. Они (украинцы. – Ред.) заслужили свою победу", – поделилась певица.

Ее поездки в Украину стали глубоко эмоциональными. Артистка увидела, как люди живут в состоянии постоянной опасности и почувствовала их невероятную силу.

"Вы знаете, что такое, когда ты приходишь в ресторан, и тебе говорят: "На улице не садитесь, потому что дроны низко летают"? Вы знаете, что такое, когда посреди концерта включается сирена, и люди со слезами на глазах спускаются в бомбоубежище, а потом возвращаются и продолжают, будто ничего не произошло?" – рассказала Катамадзе.

Она вспомнила, как осенью 2024 года выступала в Одесском и Днепропетровском оперных театрах, когда внезапно прозвучала воздушная тревога. Зрители вместе с артистами вынуждены были спуститься в укрытие, а после отбоя снова вернулись в концертный зал.

"Это настолько настоящая любовь между нами. Есть залы, в которых мы когда-то должны были играть, а их уже физически не существует. То есть места, где уже были проданы билеты, человек знал, что вот третий ряд, четвертое место, а его нет больше. Или этого человека тоже нет", – добавила Нино Катамадзе.

Ранее OBOZ.UA писал, что Нино Катамадзе сделала резкое заявление, подчеркнув, что Украине необходимо не сочувствовать, а оказывать реальную поддержку в борьбе за свою независимость.

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