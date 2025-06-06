Пришла на концерт без предупреждения. Певец Shumei откровенно рассказал, какие у него отношения с Тиной Кароль вне сцены

Известный украинский певец Shumei поделился подробностями своего общения с Тиной Кароль, с которой неоднократно сотрудничал в музыкальных проектах. В частности, артисты вместе создали известные дуэты – песни "Стерва" и "Дзвони".

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В интервью OBOZ.UA певец рассказал, какой характер имеет их общение вне сцены. А также вспомнил историю, как певица появилась в зрительном зале на его концерте, не сообщив об этом предварительно, что стало полнейшим сюрпризом для исполнителя.

Певец говорит, что в профессиональном плане ему удалось очень быстро найти общий язык с Тиной: "Она словно живет в музыке. Интересно наблюдать, как она ее чувствует, слышит. Может зайти в студию и сходу, без дополнительных репетиций, записать очень качественный трек". Шумей признается, что имеет контакт с певицей и вне сцены, однако старается не беспокоить ее слишком часто: "Какие у нас отношения в обычной жизни? Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Она человек занятой. У нее свои дела, у меня – свои. Но если нуждаюсь в совете, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю".

Олег Шумей также вспомнил историю, как Тина Кароль без предупреждения появилась на одном из его выступлений, что стало для исполнителя полнейшим сюрпризом: "Это произошло не сейчас – достаточно давно. Это был маленький концерт, где я отнюдь не ожидал увидеть Тину в зрительном зале".

Shumei – автор перевода исполнитель на украинском знаковой для Тины Кароль песни "Выше облаков". Говорит, что певица не просила согласовывать с ней обновленный вариант композиции, однако Шумей решил не рисковать: "Я не помню, что нам ставили какие-то условия относительно этой песни, однако все же я счел необходимым показать свой вариант перевода, потому что это ее песня. Она не была строгой в оценках, подсказала лишь какие-то детали, которые можно было бы подправить. В целом ей все понравилось".

Полное интервью с Олегом Шумеем читайте на OBOZ.UA здесь.

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