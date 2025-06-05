'Все началось с шутки в соцсети'. Певец Shumei – о сюрпризе от Тины Кароль, 'приглашении' в 'Холостяк' и дружбе со звездой Instagram

Олег Шумей (Shumei) – один из ярких голосов новой волны украинской музыки. Известен собственными хитами, а также совместными треками с Артемом Пивоваровым ("Ой на горі"), Златой Огневич ("Буревіями"), Тиной Кароль ("Дзвони", "Стерва") и другими исполнителями.

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В интервью OBOZ.UA певец Shumei откровенно рассказал о своих ощущениях от украинского шоу-бизнеса, куда стремительно залетел несколько лет назад. Артист признался, кто ввел в заблуждение поклонников шоу "Холостяк, обещая в нем участие Шумея. А также объяснил, почему на самом деле никогда не планировал участвовать в реалити-шоу. Мы пообщались с исполнителем во время презентации песни "Гуде вітер" в исполнении музыканта, ставшей саундтреком к фильму "Малевич", который появится в прокате осенью этого года.

– Олег, известно, что песня "Гуде вітер" была любимой для Казимира Малевича, самого известного в мире художника из Украины. Об этом он неоднократно рассказывал в воспоминаниях. Как работалось с этим материалом?

– Скажу честно: сначала очень было тяжело, работа не шла. Мы не могли найти звучания, которые бы ярко раскрыли композицию. Сделать качественный саундтрек очень непросто, потому что ты должен за три минуты передать настроение всего фильма – его драматичность, идею. Но в какой-то момент все это пришло и ко мне, и к моей команде – мы поехали на студию, плодотворно поработали и получился хороший саундтрек.

– Фильм "Малевич" стартует в широком прокате в середине сентября, но уже сейчас о нем очень много говорят в медиа и кинокругах. Когда картину презентовали на кинофестивале "Молодость", билеты на показ были разобраны за часы. Вы уже видели картину?

– Мне прислали запись фильма, чтобы мог вдохновиться, понять, о чем должен петь. Имел ли какие-то разговоры с актерами картины? Нет, работа над саундтреком и съемки ленты велись отдельно. С актером Виталием Ажновым, который сыграл Малевича, я познакомился уже, собственно, на презентации саундтрека. А во время работы над композицией мы контактировали только с режиссером картины Дарьей Онищенко, которая нам подсказала несколько хороших идей.

Сейчас многие артисты участвуют в создании саундтреков к украинским фильмам – это становится довольно распространенным явлением. Но для меня – такое впервые. И мне очень понравилось. Это совсем другой вид творчества – очень интересный вызов. Песню ты пишешь исходя из собственного опыта или эмоций. А здесь погружаешься в другой мир и за несколько минут музыки должен передать целую историю, характер, эмоцию. Это увлекательно.

– Интересно, есть ли у вас какие-то персональные секреты, которыми пользуетесь в студии, чтобы голос звучал идеально и в нужной вам тональности? Например, ваши коллеги рассказывают, что могут перед записью пригубить немножко коньяка, чтобы голос приобрел нотки бархатистости.

– Если говорить о работе в студии, то я люблю записывать вокалы в специально настроенном свете. А если брать именно создание песен, то предпочитаю писать композиции вечером или ночью. Однако, откровенно говоря, моя творческая натура так настроена, что могу писать всегда, независимо от часа дня или ночи.

– Так сложилось, что дебютную песню вы выпустили за несколько недель до полномасштабного вторжения. А дальше – очень быстро стали узнаваемым. Это фарт или долгий путь, многолетний труд?

– Конечно, всему этому предшествовала длительная кропотливая работа – я начал заниматься музыкой в пять лет. Всегда знал, что это – мое и ничего другого не будет. Был уверен, что хочу собирать сцены, стадионы – поэтому к этому и иду. Какую свою песню больше всего люблю? Ко всем нежно отношусь, но когда долгое время исполняешь какое-то вокальное произведение, знаешь все до мелочей, то чувствуешь потребность открывать что-то иначе, дать жизнь новым словам.

– Не секрет, что порой вас обвиняют в сходстве манерой исполнения с Вакарчуком. В частности, недавно имела место такая история: блогер Женя Янович в своей программе "20:23" включил вашу композицию для Святослава, который был у него в гостях, на что тот сказал: "Это как будто я пою".

– Я видел этот сюжет (смеется). Ну что тут скажешь, конечно, я очень часто вдохновлялся и "Океаном Эльзы" в целом, и творчеством Святослава Вакарчука непосредственно. Возможно, действительно в наших голосах присутствует какое-то сходство. Но если бы я специально пел интонациями Вакарчука, то, думаю, уже сорвал бы свой голос где-то на второй год певческой карьеры. На самом деле, если послушать, у нас довольно разные тембры исполнения. И, возможно, немного объединяет звучание – это хриплый оттенок. Были ли разговоры об этом с Вакарчуком? Честно говоря, мы давно уже не виделись, хотя имели такую возможность раньше (в прошлом августе "Океан Эльзы" презентовал новую версию своей песни "Той день" в совместном исполнении с четырьмя молодыми украинскими музыкантами – Shumei, Kola, Jerry Heil, Yaktak).

– Вы ярко заявили о себе во время большой войны, когда украинский шоу-бизнес претерпел большие трансформации. Кажется, уже нет сейчас того пафосного: первый эшелон артистов, второй. Проявления соперничества стали более мягкими.

– Ну, конкуренция должна быть всегда, по моему мнению. Если этого не будет хватать, то творческий процесс потеряет остроту. Как я лично чувствую себя в украинском шоу-бизнесе? Где-то бывают приятные моменты, в каком-то месте, наоборот, неприятные. Но это работа. Думаю, в любой профессии случаются сложные или неприятные аспекты. Ни одна работа не обходится без вызовов или неудобств. Но в целом наш шоу-бизнесовый коллектив – дружный, все окей.

– Кто из тех, с кем вы работаете в творческом тандеме, самый простой в обращении? С кем было легче всего найти общий язык?

– "Самый простой" – мне кажется, что это не очень правильные слова. Скажем так: мне комфортно и приятно работалось с Тиной Кароль. Также – с певицей Domiy (артисты записали вместе композицию "Не пройде". – Ред.). Мне нравится, как она мыслит, чувствует музыку. Со Златой Огневич – конечно. С ней было очень легко найти общий язык. Что касается Тины Кароль, то она словно живет в музыке. Интересно наблюдать, как она ее чувствует, слышит. Может зайти в студию и с ходу, без дополнительных репетиций, записать очень качественный трек.

– Как-то Тина Кароль появилась на вашем концерте, как рассказывала позже, не предупреждая. Это действительно был сюрприз?

– Да, но это произошло не сейчас – достаточно давно. Это был маленький концерт, где я никак не ожидал увидеть Тину в зрительном зале. Какие у нас отношения в обычной жизни? Хорошие, но сказать, что я могу позвонить ей в любой момент, будет неправдой. Я стараюсь не беспокоить, потому что она человек занятой. У нее свои дела, у меня – свои. Но если нужен совет, то могу написать. Никаких ограничений в общении, как мне кажется, между нами нет. Однако это не значит, что я каждый день ей что-то пишу или отправляю.

– Вы автор перевода и исполнитель на украинском языке знаковой для Тины Кароль песни "Выше облаков". Вы согласовывали с ней эту работу или это была неожиданность для певицы?

– Я не помню, что нам ставили какие-то условия по этой песне, однако все же я считал необходимым показать свой вариант перевода, потому что это ее песня. Она не была строгой в оценках, подсказала лишь какие-то детали, которые можно было бы подправить. В целом ей все понравилось.

– В двух ваших видеоработах снялась известный блогер Саша Бо. Что вас объединяет?

– Мы с ней поддерживаем и сейчас хорошие отношения, дружим. Буквально несколько дней назад Саша была на моем концерте в Ивано-Франковске. Как все началось? В начале моей карьеры она часто делилась у себя моей музыкой, поэтому мы решили ее искренне отблагодарить – предложили стать частью нашего клипа. Потом начали больше общаться – и впоследствии пригласили еще в один клип.

– На данный момент больше всего просмотров среди ваших композиций на интернет-платформах набрал клип "Буревіями" со Златой Огневич – 40 миллионов. Как вы поделили прибыль от этой работы?

– Знаете, финансовые дела – это очень интимная штука (улыбается). Я не очень люблю об этом говорить. Скажу так: мы со Златой в этом смысле очень хорошо поладили, никто не остался в обиде.

– Певица Тоня Матвиенко в интервью нашему изданию рассказывала, что многим украинским артистам сейчас приносят ощутимую прибыль не концерты, а роялти с прослушивания песен. Какая ситуация у вас?

– Ну почему? Концерты также имеют свою финансовую отдачу, живые выступления дают доход. Время от времени бывают и частные выступления – свадьбы и так далее. Онлайн-деятельность тоже приносит прибыль – там своя монетизация. Сколько выступлений обычно имею в месяц? Я никогда не подсчитывал, честно.

– Правда ли, что вас приглашали принять участие в программе "Холостяк"? Если такая идея "была на столе", что помешало воплощению?

– Нет, такого разговора не было – это лишь слухи. Началось все с шутки в соцсети ведущего программы Григория Решетника, а люди купились и подхватили новость. Скажу откровенно: я не очень люблю подобные форматы, поэтому маловероятно, что приму участие в таком шоу. Хотя с уважением отношусь к коллегам, которые приняли предложение стать "холостяком" или "холостячкой". У меня другой путь – хочу заниматься и получать популярность исключительно музыкой. Хочу, чтобы меня знали по творчеству, а не потому, что не женат (смеется).

– Часто сейчас берете в руки флейту (в музыкальной школе будущий певец освоил игру на поперечной флейте и пан-флейте. – Ред.)?

– Почти на каждом концерте. Я же с детства занимаюсь на этом инструменте. Часто шучу, что для меня – это уже просто продолжение руки. И флейта не такая деликатная, как может показаться на первый взгляд. За нежностью скрывается невероятная мощность – может быть и агрессивной, и экспрессивной, и очень громкой. Мне кажется, что в каждом духовом инструменте из дерева скрывается большой характер и мощь. Играем ли мы вместе с папой, который тоже флейтист, на семейных встречах? В кругу родных мы все же больше вместе поем. А в работе – да, многое отыграли вместе с папой. Но это давно было.

– Кто по профессии ваша мама? Ходили слухи, что она является вашим продюсером.

– Моя мама – учительница начальных классов. Очень заботливая, но и строгая. Но не со мной – ко мне относится мягче. Она никаким образом не занимается моим продюсированием. У меня есть команда, музыканты, с которыми вместе играем концерты. А также товарищ, с которым решаем и организационные вопросы, и творим музыку. Но я не могу назвать его продюсером – мы вместе проходим этот творческий путь.

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