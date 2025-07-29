Папина дочка: 10-летняя принцесса Шарлотта, которая бессознательно повторяла все жесты Уильяма, стала звездой футбольного матча. Фото

Финал женского Евро-2025 между Англией и Испанией, который состоялся 27 июля в Базеле, Швейцария, запомнился фанатам спорта не только драматической победой английской сборной, но и особым появлением принцессы Шарлотты. 10-летняя дочь принца Уильяма впервые сопровождала отца на международный футбольный матч, и привлекла к себе внимание не меньше, чем сами "Львицы".

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Маленькая принцесса стала героиней вечера, когда папарацци зафиксировали, как она бессознательно повторяет все жесты своего отца – от скрещенных рук до напряженного взгляда во время серии пенальти. Это тронуло поклонников королевской семьи и разлетелось по сайтам ведущих британских и мировых медиа.

Принц Уильям, как известно, является покровителем Футбольной ассоциации Англии, поэтому его присутствие на решающем матче было ожидаемым. Но настоящей неожиданностью стало то, что он приехал с дочерью – ведь обычно подобные выходы осуществляет вместе с женой Кейт Миддлтон или старшим сыном Джорджем. По словам источников из окружения дворца, этот визит был инициативой самого Уильяма, который захотел подарить дочери особое футбольное приключение только для них двоих.

После завершения игры принц Уильям поднялся на сцену, где поздравил игроков и выразил поддержку сборной Испании. Он также обнимал некоторых участников английской команды, которых знает лично еще с предыдущих встреч в рамках своей работы с ассоциацией.

Это не первый раз, когда Шарлотта проявляет интерес к футболу. В 2022 году, во время визита Уильяма в сборную Англии, он передал игрокам послание от дочери. "Шарлотта просила меня передать вам, что она очень хорошо играет на воротах. Она сказала: "Пожалуйста, передайте им это", – с улыбкой тогда рассказал принц. "Она – будущая звезда", – добавил он.

Сейчас запланировано, что 29 июля в Лондоне состоится торжественное возвращение сборной домой – с финальным этапом возле Букингемского дворца. Ожидается, что королевская семья лично участвовать не будет.

Ранее OBOZ.UA писал, что 10-летняя принцесса Шарлотта вышла в свет с маникюром, который одобряет Кейт Миддлтон и обожала Елизавета II. Этот оттенок годами считался "официальным" в британской монархии.

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