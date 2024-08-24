Принцесса Шарлотта, леди Луиза и другие королевские дети, которые удачно имитировали своих родителей. 7 милых фото

Часто можно заметить, как дети перенимают некоторые привычки и черты характера от своих родителей. Не являются исключением и молодые королевские особы, часто попадающие в объективы камер, имитируя старших монархов.

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Совсем недавно, общественность заметила большое сходство в поведении Кейт Миддлтон и ее дочери, принцесса Шарлотты, привыкших постоянно поправлять прическу. Редакторы издания Hello создали подборку молодых королевичей, часто подражающих своим родителям.

Принц Джордж

На финале футбольного чемпионата Евро-2024 принц Уильям появился со своим сыном Джорджем. Во время решающего матча между Англией и Испанией мужской дуэт не мог сдержать эмоций, поэтому на камеру попал редкий момент, на котором отец с наследником приняли одинаковую позу, схватившись руками за голову. К тому же образы монархов были почти идентичными, что делает фото еще более интересным.

Принцесса Шарлотта

Принцесса Шарлотта переняла от своей мамы Кейт Миддлтон любопытную привычку "игры" с волосами. Для того чтобы убедиться в безупречности своего внешнего вида, девушки периодически опрокидывают пряди волос за плечи.

К тому же юное королевское лицо научилось соблюдать общепринятые нормы этикета, наблюдая за поведением мамы. В 2019 году принцесса Шарлотта умело сделала реверанс покойной королеве Елизавете.

Принц Арчи

Потомок герцога и герцогини Сассекских стал полной копией отца. Кроме рыжих волос, Арчи разделяет особую любовь принца Гарри к теплым вязаным шапкам.

Принц Луи

Эмоциональность от родителей унаследовал не только принц Джордж, но и его младший брат Луи. Во время торжественного пролета Королевских военно-воздушных сил над Букингемским дворцом, Кейт Миддлтон имела совершенно одинаковое выражение лица со своим сыном.

Зара Тиндалл и Питер Филлипс

Потомки принцессы Анны не только обладают схожими чертами лица со своей мамой, но и идентично реагируют на впечатляющие события. В течение Виндзорских конных испытаний Зара Тиндалл и ее брат Питер Филлипс попали в объектив камеры, когда восторженно наблюдали за спортивными событиями.

Леди Луиза Виндзор

Похожей эмоциональностью со своей мамой отметилась и Леди Луиза, когда на праздновании Игр Содружества в 2022 году эмоционально подбросила руки в воздух, отражая движения герцогини Софи.

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