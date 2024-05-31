Дети выросли! Как изменились принцесса Жозефина, принц Кристиан, принцесса Алексия и другие члены королевских семей

Последние пять лет принесли немало изменений в европейские королевские семьи. За это время юные монархи успели окончить школу, переехать в другие города и даже начать подготовку к будущим обязанностям.

Как сообщает HELLO, кронпринц Дании Кристиан стал первым в очереди на датский престол, а испанская принцесса Леонор начала свой трехлетний курс военной подготовки. Что еще известно о наследниках и как юные королевские особы изменились с 2019 года – смотрите дальше.

Королевская семья Дании

Жизнь королевской семьи Дании изменилась за последние месяцы после прихода на престол короля Фредерика. Его старший сын, 18-летний Кристиан, стал кронпринцем Дании и уже исполнял обязанности регента, тогда как его родители, король Фредерик и королева Мария, были за границей.

Кристиан и его младшая сестра, 17-летняя принцесса Изабелла, сейчас посещают гимназию Ordrup в Копенгагене. Тем временем 13-летние близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина, едва стали подростками.

Королевская семья Голландии

Это были тяжелые годы для будущей королевы, 20-летней принцессы Катарины-Амалии, которая была вынуждена покинуть свое университетское жилье в 2022-м из-за угроз похищения. Недавно стало известно, что королевская особа проживала в Испании в течение года, чтобы завершить обучение, но с тех пор она вернулась в Амстердам, чтобы продолжить изучать политику, психологию, право и экономику.

В 2023 году принцесса совершила свое первое официальное зарубежное турне, сопровождая родителей, короля Виллема-Александра и королеву Максиму, во время визита в Карибский бассейн.

Тем временем 18-летняя принцесса Алексия сдала курс международного бакалавра в Атлантическом колледже UWC в мае 2023 года, а 17-летняя принцесса Ариана прошлым летом поступила в WC Adriatic в Италии.

Королевская семья Монако

Близнецы принца Альберта и принцессы Шарлин – принц Жак и принцесса Габриэлла часто присоединяются к своим родителям на масштабных мероприятиях, таких как национальный день Монако.

Шарлин отметила, что ее детей отдали в разные классы в начале учебного года, и рассказала об их характерах: "Габриэлла спонтанна, она достаточно уверена в себе. Я думаю, это разница между мальчиками и девочками в этом возрасте, когда девочки, возможно, более выразительны. Они дополняют друг друга и изучают свою новую среду, но они все еще юны и меняются изо дня в день".

Королевская семья Испании

Гордые родители, королева Летиция и король Фелипе, рассказали, что старшая дочь и будущая королева, 18-летняя принцесса Леонор, поступила в военную школу, а 17-летняя София прошлым летом переехала в Атлантический колледж UWC, чтобы учиться по двухлетней программе международного бакалавра.

Королевская семья Швеции

На этом семейном снимке 2019-го принц Оскар был малышом. Прошло пять лет, и теперь юный принц, которому уже восемь, является копией отца, принца Даниэля, и посещает Кампус Манильи на Королевском Юргордене вместе со своей старшей сестрой. Между тем, будущая королева Эстель является абсолютным отражением своей матери, кронпринцессы Виктории, в том же возрасте.

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