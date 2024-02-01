Стало известно, почему дети не посещали Кейт Миддлтон в больнице после ее операции на брюшной полости

29 января Кейт Миддлтон выписали из больницы после того, как ей сделали плановую операцию на брюшной полости 16 числа того же месяца. Принцесса Уэльская провела в частной королевской клинике в Лондоне 13 дней и, как выяснилось, в течение этого периода ее ни разу не посещала дети: 10-летний принц Джордж, 8-летняя принцесса Шарлотта и 5-летний принц Луи.

Видео дня

Источники, приближенные к королевской семье, объяснили, что Кейт Миддлтон и принц Уильям не хотели, чтобы привычный распорядок дня их детей нарушался. Для них "нормальность жизни" сыновей и дочери является приоритетной, пишет ЭТ.

Инсайдер отметил, что 41-летний принц Уильям и 42-летняя принцесса Кейт хотели "защитить своих детей и сохранить чувство нормальности". Они также говорят, что были приложены усилия, дабы "предотвратить беспокойство" наследников.

И хотя Джордж, Шарлотта и Луи не видели маму лично, они общались с ней с помощью видеосвязи через FaceTime.

Известно, что после выписки из больницы принцесса Уэльская будет "работать с постели", а до Пасхи она не будет появляться на публике, поэтому ряд запланированных на это время мероприятий пришлось отменить.

К моменту лечения и реабилитации жены сократил свою деятельность и принц Уильям. В частности, он отменил все ближайшие поездки за границу. Кроме того, что он хочет больше времени уделять любимой, на плечи принца также пал уход за детьми. Воспитание детей приоритетно для пары, поэтому в первую очередь они уделяют время семье, а уже потом работе и выполнению королевских обязанностей.

"Принцесса Уэльская ценит интерес, который вызовет заявление о ее госпитализации. Она надеется, что общественность поймет ее желание сохранить как можно больше нормальной жизни для своих детей; и ее желание, чтобы ее личная медицинская информация оставалась приватной", – сообщали еще раньше в Кенсингтонском дворце.

Как писал OBOZ.UA ранее, стало известно, почему король Чарльз ІІІ раскрыл свой диагноз, а Кейт Миддлтон держит его в секрете. Ответ – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!