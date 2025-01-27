Приходько объяснила, почему известные артисты не участвуют в Нацотборе на Евровидение и озвучила необходимое изменение в правилах

Украинская певица Анастасия Приходько, которая в 2009 году представляла Россию на Евровидении, раскрыла, почему, по ее мнению, ведущие артисты отказываются принимать участие в Нацотборе в Украине, а за возможность представить свое государство на международной сцене борются молодые исполнители. Она считает, что проблема в правилах песенного конкурса, поэтому нужно изменить его формат.

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Речь идет о способе голосования за фаворита, а именно часть, где судьи отдают голоса за лучшего артиста. Как рассказала Приходько в интервью "33 запитання", ей было бы неприятно, чтобы коллеги судили ее песню и выступление.

По мнению артистки, если убрать часть, связанную с судьями, и весь выбор кандидата переложить на плечи зрителей, то так можно "спасти" конкурс. Более того, в таких условиях она также готова принять в нем участие.

"Не дает оно результатов. Это уже раз сработало, два сработало, дальше оно уже не работает. Второе – надо, мне кажется, немного менять формат Нацотбора. Я понимаю, почему артисты, имеющие определенный багаж за спиной, не хотят туда идти. Потому что, например, у меня есть мечта – представить свою Родину на этом песенном конкурсе. Но я не могу позволить себе, чтобы мои коллеги меня судили", – отметила Анастасия Приходько.

Она пояснила, что Нацотбор на Евровидение может спасти только полный отказ от судей-артистов. Поэтому за право выбора должны отвечать только зрители.

"Не надо судей. Люди должны голосовать. Если убрать это все судейство, когда тебя коллеги воспринимают как конкурс... Но тот же артист мог достичь в два раза больше, чем сидящий в жюри. И вот этот момент является переломным для артистов, которые могли действительно совершить кайф. Мне кажется, просто надо эту часть убрать из Нацотбора, и тогда снова будет наплыв, и будет интересно наблюдать за этими соревнованиями", – добавила артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Анастасия Приходько объяснила, почему Klavdia Petrivna исчезла после концертов во Дворце спорта и назвала ее главную ошибку.

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