Приходько объяснила, почему Klavdia Petrivna исчезла после концертов во Дворце Спорта и назвала ее главную ошибку

Скандальная певица Анастасия Приходько раскрыла главную ошибку коллеги Klavdia Petrivna (Клавдия Петровна) после ее масштабных концертов во Дворце Спорта в последние дни лета 2024 года. По ее словам, артистка не должна была раскрывать интригу относительно своей личности, поэтому популярность и дальше была бы ее главным коньком.

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Однако после концертов во Дворце Спорта певица взяла паузу в своей творческой деятельности и до сих пор редко выпускает новые треки. Как рассказала Анастасия Приходько в интервью "33 запитання", Klavdia Petrivna должна была держать интригу до последнего, чтобы поддерживать популярность.

"К сожалению, когда карьера быстро растет, то будет очень большая пауза. Это стабильная история, и очень жаль. Не нужно было ей открывать лицо, не нужно было лезть во Дворец Спорта. Надо было держать максимально эту интригу", – поделилась мыслями Анастасия Приходько.

Она считает, что певицу кто-то заставил организовать концерт во Дворце Спорта, а не это было ее собственное желание. То же самое касалось и участия в проекте Тины Кароль "Дім звукозапису".

"Я не знаю, кто заставил это делать. Не надо было к Тине идти", – добавила она.

В то же время, лучшей украинской певицей Анастасия Приходько назвала себя и Гелю Зозулю.

Ранее OBOZ.UA писал, что все Klavdia Petrivna все еще пытается придерживаться образа "таинственной" исполнительницы, но "случайно" показала свое лицо в блоге. Артистка так анонсировала первый сольный концерт в 2025 году, который пройдет во Львове.

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