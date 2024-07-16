Пресс-секретарь Джо Байдена стала звездой сети из-за яркой одежды. 5 самых экстравагантных образов Карин Жан-Пьер

Пресс-секретарь Белого дома и президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер любит экспериментировать с образами. В ее деловых выходах почти невозможно найти черную или серую одежду, что необычно для делового стиля. Яркий зеленый, коралловый, оранжевый, бирюзовый – цвета, в которых можно увидеть Жан-Пьер на пресс-конференциях.

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Именно она привлекает на себя больше внимания, чем спикеры. Яркие вещи пресс-секретаря – отличный случай сломать стереотип о скучном деловом стиле. Однако она не всегда удачно подходит к выбору вещей, хоть и пытается со вкусом подобрать их. OBOZ.UA собрал 5 экстравагантных образов Карины Жан-Пьер, указывающие на это.

15 июля в Вашингтоне, США, она появилась на брифинге в молочном платье на запах и с деталью, которую частично закрывал укороченный жакет в бело-зеленую клеточку. Образ был немного неудачен из-за скрытой линии талии и большого количества деталей.

8 июля Карин Жан-Пьер надела белый костюм-двойку с жакетом-безрукавкой. Из-за того, что нижним слоем она выбрала яркую коралловую майку с горловиной, вид у образа был устаревший и не очень удачный.

В конце мая женщина пришла на брифинг в розовом платье в пол и с воротником. Однако неудачно был подобран вырез декольте, противоречащий правилам делового стиля.

В том же месяце она посетила государственный ужин по случаю визита в Вашингтон президента Кении Уильяма Руто с супругой. Женщина выбрала коралловое облегающее платье со спущенными плечиками и глубоким декольте, что открыло ее плечи.

Прохладная мартовская погода заставила Жан-Пьер одеть лонгслив на змейке и блюки-клеш. Однако подобраны цвета были не очень точно: яркие фиолетовый и розовый.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка первой леди Украины Наталья Каменская раскрыла символизм образов Елены Зеленской во время ее поездки в Вашингтон. Украинка взяла с собой в командировку в США одежду 9 разных украинских брендов.

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