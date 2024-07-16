Взяла 9 украинских брендов. Стилистка Зеленской рассказала о символизме ее образов в Вашингтоне

Стилистка первой леди Украины Наталья Каменская раскрыла символизм образов Елены Зеленской в Вашингтоне. Украинка взяла с собой в командировку в США одежду 9 разных украинских брендов.

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Об этом соучредительница Gunia Project рассказала в интервью The New York Times. Первая леди и модная экспертка пытались показать западным партнерам, что производители одежды в Украине продолжают работать и развиваться при обстрелах и отключениях электроэнергии.

На вопрос, сколько отечественных брендов носит первая леди в Вашингтоне, Наталья Каменская ответила: "Как минимум девять".

Выбор вышиванки от Gaptuvalnya во время визита к Мемориалу жертвам Голодомора был неслучайным, отметила стилистка.

"Вышиванку было важно одеть на такое мероприятие, поскольку она является воплощением украинских культурных кодов, а черная вышивка отмечает болезненный символизм мемориала", – пояснила Наталья Каменская.

На другой день на Елене Зеленской был костюм глубокого синего цвета и знаковая брошь. Наряд тоже нес в себе символизм.

"Синий цвет костюма контрастирует с золотой брошью, чтобы намекнуть на цвет нашего флага. Брошь, созданная Русланом Багинским, называется "Полынь, Евшан-Зелье". Согласно интерпретации старинной легенды, душистый запах полыни приводит людей на тропу, которая приведет их домой" , – объяснила модная экспертка.

Американцы заметили, что платье Елены Зеленской, которое она выбрала на светский ужин, было "довольно строгим".

"Мы выбрали его специально, чтобы отметить сочетание утонченности и женственности с силой, которой обладают все женщины Украины. Она от the Coat, и основательница бренда Катя Сильченко также воплощает эти черты", – добавила украинка.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Каменская рассказала о неформальной встрече в доме президента Владимира Зеленского. На ужин ее пригласили еще до полномасштабной войны.

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