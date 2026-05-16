Британский продюсер, директор "Евровидения" Мартин Грин вечером субботы, 16 мая заявил, что никаких планов возвращения России на песенный конкурс нет. Переговоры со страной-агрессором на эту тему не ведутся.

Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции в Вене. На этот раз британец не уточнял, почему в 2022 году России запретили участие в конкурсе.

"Позвольте мне четко сказать: нет никаких разговоров о возвращении российского вещателя на "Евровидение" и нет никаких планов, чтобы это случилось", – частности, сказал Мартин Грин перед финалом "Евровидения-2026".

Что предшествовало

Ранее в Британии разгорелся скандал: Грин в интервью допустил, что Россия "теоретически" может вернуться на "Евровидение" еще до завершения войны в Украине.

Он рассказал, что по выводам Европейского вещательного союза исключение России из конкурса основывалось исключительно на деятельности российской государственной телерадиокомпании. На вопрос, может ли Россия вернуться на конкурс, если ее вещатель будет соответствовать правилам членства в союзе, Грин ответил:"Теоретически, да".

Он пояснил, что для этого российские телекомпании лишь должны соблюдать правила "Евровидения".

Что не так с заявлением Грина

Исключение России из песенного конкурса Европы произошло уже 25 февраля 2022 года. Европейскому вещательному союзу "понадобилось 36 часов, чтобы осознать, что участие агрессоров в нынешнем Евровидении является неприемлемым".

Песенный конкурс Евровидение должен "объединять нации и прославлять разнообразие через музыку, но в последние дни Россия четко показала, что она не заинтересована ни в объединении наций, ни в прославлении разнообразия", отмечалось в совместном заявлении оргкомитета конкурса и союза вещателей ЕС.

А вот из-за "нарушения" общественного вещателя из конкурса была исключена не Россия, а Беларусь.

