Познакомились на дискотеке: что известно о самой большой любви Лаймы Вайкуле и почему у пары нет детей. Фото

Знаменитая латвийская певица Лайма Вайкуле, которая активно поддерживает Украину и осуждает агрессию РФ, крайне редко делится подробностями своей личной жизни. Артистка никогда не была сторонницей пиара на сенсационных заявлениях о скелетах в собственном шкафу и журналистов к этому шкафу старалась не подпускать. Впрочем, от этого личная жизнь звезды только еще больше привлекала папарацци и вызывала интерес у публики. Андрей Латковский – так зовут гражданского мужа Вайкуле, с которым она вместе уже больше 45 лет.

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При этом официально латвийская певица не замужем. Она с Латковским сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, так что их брак действителен только там и не признается в других странах. OBOZREVATEL решил рассказать, что известно об избраннике знаменитости, которого она называет любовью всей своей жизни, и почему у пары нет детей.

Вайкуле и Латковский познакомились в начале 70-х. Произошло все довольно банально – увидели друг друга на дискотеке, пообщались, потанцевали, влюбились. Исполнительница на тот момент уже делали первые шаги в карьере, так что в узком кругу была довольно популярной. Андрей также увлекался музыкой, так что между ними сразу возникла особенная связь.

Впрочем, этот роман не развивался стремительно. На какое-то время молодые люди "потеряли" друг друга и строили свои жизни параллельно. Вайкуле успешно выступала с Рижским оркестром, Латковский работал бас-гитаристом в различных ансамблях. Судьба вновь свела пару, когда мужчина играл в одной популярной группе, где как раз искали вокалистку. Тогда Андрей вспомнил о давней знакомой-певице и пригласил на прослушивание. Встретившись, музыканты осознали, что больше не хотят никогда расставаться – так и началась историях их большой любви, которая не заканчивается вот уже 45 лет.

Латковский – успешный продюсер и талантливый гитарист, который остается в тени знаменитой избранницы. Впрочем, его это не только не смущает, но и очень ему льстит. Мужчина сам признавался, что для него честь быть мужем, пускай и гражданским, такой выдающейся артистки.

Тем временем Вайкуле благодарит любимого за все свои успехи, признаваясь, что без него не смогла бы добиться таких высот. Певица всегда стремилась самостоятельно построить свою карьеру, но многие трудности ей помогал преодолевать именно Латковский. В частности, он стал заведовать ее финансовыми делами и организацией выступлений, а некоторые СМИ пишут, что мужчина даже спас звезду от смерти.

Дело в том, что слава и постоянные концерты в то время сопровождались большим количеством алкоголя и даже наркотиками. Вайкуле ни в чем себе не отказывала, а спиртное, сигареты и прочее воспринимала как возможность расслабиться в потоке изматывающих гастролей. Именно Латковский повлиял на то, чтобы певица изменила свой образ жизни и отказалась от пагубных привычек.

Еще одна трудность, которую любимый помог пережить артистке, – злокачественная опухоль. Латковский был с женой на протяжении всего периода лечения, помог выстоять и не отходил ни на шаг.

Но на этом испытания для пары не закончились. Они так и не смогли стать родителями. Артистка признавалась, что два раза делала аборт. Сейчас же Вайкуле от подобных решений девушек отговаривает, поскольку когда она сама захотела наконец-то стать мамой, то узнала, что не может забеременеть.

Позднее знаменитость прошла процедуру ЭКО, но не смогла выносить ребенка – в тот период Вайкуле продолжала активно гастролировать, так что из-за напряженного рабочего графика у нее случился выкидыш. Латковский и тогда постоянно находился с любимой, переживая эту боль вместе.

Вайкуле рассказывала, что думала об усыновлении малыша, но так и не решилась. Всю свою любовь она отдает домашним питомцам – певица знаменитая собачница. При этом об отсутствии наследников, как признавалась знаменитость, она не сожалеет.

Очевидно, что после такого количества пережитых испытаний, пара осознала, что штамп в паспорте не настолько уж и важен. Впрочем, в Лас-Вегасе, как мы заметили выше, они все-таки официальные муж и жена, а в любой другой точке мира – близкие друзья, партнеры в творческой работе и по жизни, которые не расстаются с 1978 года.

Напомним, на днях в Латвии прошел благотворительный фестиваль Вайкуле, где выступили антивоенно настроенные звезды. Гостями вечера стали также российские артисты Максим Галкин и Алла Пугачева.

Как писал OBOZREVATEL, Верка Сердючка зажгла на сцене в своей уже традиционной вышитой сорочке и визитной серебряной звезде на голове. Артистка исполнила любимые хиты зрителей, а также изменившуюся композицию "Раша, гудбай".

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