Полякова, Барских, Сердючка и другие звезды спели на украинском на фестивале Вайкуле: среди зрителей были Пугачева и Галкин. Фото

В Юрмале, Латвия, стартовал благотворительный фестиваль латвийской певицы Лаймы Вайкуле – Laima Rendezvous. В этом году он тематический и посвящен помощи Украине, поэтому среди приглашенных артистов не было путинистов, ранее друживших с артисткой. На сцене выступили украинские и иностранные звезды, осуждающие российскую агрессию.

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Впрочем, среди зрителей все же были россияне. В частности, эмигрировавшие из террористической РФ эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин. Фото и видео с благотворительного мероприятия появились в соцсетях (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В первый день фестиваля выступили Оля Полякова, Макс Барских, Верка Сердючка с "мамой", ALEKSEEV, Анна Буткевич и балет Freedom Ballet. Они исполнили свои хиты, переведенные на украинский язык.

На сцене было много украинских флагов, зрители могли донатить на помощь Украине, а звезды благодарили Лайму Вайкуле и литовцев за мощную поддержку.

ALEKSEEV вышел на сцену в вышиванке, пока позади него транслировали кадры пострадавших от рук россиян украинских городов, а Макс Барских пригласил зрителей фестиваля в освобожденный украинский Крым в следующем году.

Последним выступлением стала песня "Рандеву", которую организатор фестиваля исполнила со всеми украинскими артистами. Ожидается также выступление Веры Брежневой, которую Вайкуле пригласила спеть 30 июля. Сейчас она в Украине.

Как предполагали российские пропагандисты, Алла Пугачева и Максим Галкин не смогли проигнорировать проукраинский фестиваль близкой подруги. Они наблюдали за концертом из зрительного зала.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Вайкуле рассказала о позиции Аллы Пугачевой по поводу войны в Украине. Сама Примадонна, хоть и переехала из России после полномасштабного вторжения в Украину, открыто Путина не осуждала.

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