"Пожалуйста, помните его". На войне погиб участник известной украинской группы, который мобилизовался несколько месяцев назад

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб участник известной киевской группы "Квиткис" — Виталий Капранов. Он мобилизовался в армию в начале лета и, к сожалению, через несколько месяцев заплатил самую высокую цену за независимость Родины.

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О трагической новости сообщили на официальной странице коллектива в Instagram. Коллеги Капранова почтили его память в трогательном посте, вспомнив, каким светлым человеком он был, при этом обстоятельства гибели решили не раскрывать.

"Виталик погиб… Трудно это писать и невозможно осознать. Очень болезненная и невыразимая утрата для всех нас. Кто знает Виталика – подтвердит, что это самый светлый, самый позитивный, самый искренний человек, полный креативности, интересных идей и жажды ко всему, чему только можно", – отметили товарищи музыканта.

Участники группы "Квиткис" признались, что никогда не смогут говорить о Виталии Капранове в прошедшем времени, но в то же время осознают: больше не смогут с ним "отрываться" на концертах или просто поговорить. Они призвали слушателей всегда хранить память о музыканте.

"Пожалуйста, помните его и любите его. Он всех вас любил. И помолитесь за него своим богам. Виталий, ты навсегда с нами. До встречи, друг, брат. А пока – отдохни от всего этого", – добавили коллеги погибшего защитника.

О мобилизации Виталия Капранова стало известно второго июня. В соцсетях группы "Квиткис" опубликовали фотографию, на которой музыкант предстал перед камерой в военной форме. Позже коллеги Капранова рассказали, что он проходил службу в рядах 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов".

Отметим, что группа "Квиткис" была основана в 2020 году в Киеве тремя музыкантами: вокалистом Дмитрием Войналовичем, барабанщиком Виталием Капрановым и гитаристом Максимом Сторчаком. Позже в состав группы вошла бас-гитаристка Марина Романенко.

Свой дебютный альбом "Квиткис" выпустили через несколько месяцев после основания группы. Впоследствии артисты представили слушателям сингл "Па-па", который попал в ротацию на радиостанциях и даже вошел в рейтинг лучших украинских новинок Радио MAXIMUM. После этого они продолжили развивать творчество и выпустили мини-альбом "Молодость".

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