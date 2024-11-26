Появилось первое фото со свадьбы Василисы Фроловой в ОАЭ: какое платье выбрала невеста

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно вышла замуж за отца своего 3-летнего сына Родиона, продюсера Дмитрия Котеленца, впервые поделилась фото со свадьбы. Звезда не раскрыла слишком много деталей о торжественной церемонии в ОАЭ, где проживают супруги, однако показала образы для важного дня.

Видео дня

Соответствующими кадрами 46-летняя знаменитость поделилась в своем Instagram. Она обнародовала снимок, где удалось запечатлеть момент подписания документов о браке.

Для свадебной церемонии Василиса Фролова выбрала элегантное белое платье в пол. Телеведущая предпочла приталенный фасон наряда. Акцентным элементом праздничного лука стало полупрозрачное кружево с разрезом на спине.

Со своей стороны Дмитрий Котеленец появился на важном мероприятии в более сдержанном аутфите. Продюсер надел темно-синие брюки, которые соединил с контрастной белой рубашкой. В объектив камеры также попал маленький сын супругов. Родион примерил стильный костюм с пиджаком.

Василиса Фролова оставила краткую подпись к опубликованному кадру: "Спасибо, что помните. И за поздравление тоже".

Напомним, в ноябре 2024 года телезвезда сообщила, что вышла замуж за Дмитрия Котеленца. На своей Facebook-странице знаменитость изменила статус и указала, что состоит в браке с продюсером.

О романе звездной пары стало известно в 2021 году. В течение длительного времени знаменитости скрывали свои отношения от общественности. Однако, когда у Фроловой и Котеленца появился первенец, они стали чаще появляться на публике вместе.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что дочь Оли Поляковой впервые показала своего бойфренда, с которым живет три месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!