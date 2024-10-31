Дочь Оли Поляковой впервые показала своего бойфренда, с которым живет три месяца. Фото

Певица Маша Полякова, 19-летняя дочь Оли Поляковой, раскрыла новые подробности отношений со старшим на 4 года парнем. Девушка отметила, что с избранником, которого зовут Никита, они вместе уже восемь месяцев, три из которых живут вместе.

Видео дня

Как рассказала юная артистка в интервью Славе Демину, парня она "увела" у общей подруги. Когда Полякова переехала в бабушкину квартиру, она встретилась с бывшей одноклассницей.

"Она говорит: "Слушай, у меня в этом же доме живет мой друг. Давай я его позову?", – вспоминает исполнительница. – Ей он очень нравился. А я на тот момент вообще встречалась с другим парнем". В конце концов, между юношей и блогером завязалось общение, впоследствии они начали встречаться.

Ранее Полякова рассказала в комментарии Люкс ФМ, что ее 23-летний возлюбленный работает в сфере IT. "Мы с парнем уже восемь месяцев. Он купил квартиру и мы планируем переезжать к нему, – поделилась подробностями девушка. – Да, с его родителями я уже давно знакома. У него классная семья врачей. Мои родители с его не знакомы. Они относятся нейтрально и говорят, что это мой выбор".

Ранее OBOZ.UA писал о том, как дочь Оли Поляковой рассказала, почему решила учиться в США и когда отправится в колледж. Подробности – в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!