Появились первые свадебные фото Владимира Остапчука и его младшей на 16 лет жены

Телеведущий Владимир Остапчук и его жена Екатерина, которая моложе на 16 лет, впервые показали профессиональные фото с собственной свадьбы. Празднование пара устроила накануне переезда в Канаду, хотя официально они состоят в браке еще с 2023 года.

Кадры с камерной церемонии супруги обнародовали в Instagram. Свадьба состоялась в загородном комплексе Edem Resort под Львовом. Было ли это венчанием или символической церемонией после росписи – пара не уточнила.

На обнародованных фото Владимир Остапчук позирует в классическом черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой. В похожем образе появился на одном кадре и маленький сын супругов Тимофей.

Екатерина Остапчук выбрала свадебное платье-трансформер от львовского бренда WONÁ Concept стоимостью 173 250 гривен.

Основой образа стало кружевное платье силуэта "рыбка" с открытыми плечами, длинными прозрачными рукавами и корсетным верхом. Поверх него крепилась объемная конструкция из гладкого шелкового материала с драпировкой.

На части кадров Екатерина Остапчук позировала уже без верхней пышной юбки – только в кружевной основе платья. Для свадебного образа блогер также выбрала легкий макияж, распущенные волосы и длинный шлейф.

Фотографии Екатерина Остапчук лаконично подписала: "V + K" (Владимир + Катерина).

Это торжество состоялось после новостей о предстоящей эмиграции семьи в Канаду. Ранее Екатерина Остапчук сообщала, что они с мужем приняли решение переехать в Монреаль уже в июне.

По словам блогера, окончательно на решение повлиял российский обстрел дома шоумена под Киевом.

Как писал OBOZ.UA, Екатерина Остапчук подчеркивала, что переезд не является "побегом", а сознательным решением семьи. По ее словам, муж имеет статус резидента Канады, в стране живут его старшие дети, а сама она получила разрешение на работу.

"Мы сознательно эмигрируем. В Канаде у нас есть документы, там старшие дети, мы знаем язык. Мы не убегаем или должны переезжать, мы сознательно эмигрируем", – заявила жена ведущего.

Супруги планируют некоторое время жить в Монреале, а в будущем не исключает переезда в Торонто. В то же время Остапчуки уверяют, что не отказываются от Украины и намерены жить на две страны.

