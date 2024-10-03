Появились первые фото со свадьбы звезды 'Очень странных дел' Милли Бобби Браун и сына Джона Бон Джови: каким было тайное празднование

Звезда "Очень странных дел", британская актриса Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови, сын известного музыканта Джона Бон Джови, впервые показали фото со своей свадьбы. Пара тайно связала себя узами брака еще в мае 2024 года, однако до сих пор знаменитости не комментировали новость.

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Фотографиями актриса поделилась на своей Instagram-странице. Празднование прошло на вилле Четинале в Италии в кругу семьи и друзей. "Навечно и навсегда, твоя жена", – подписала 20-летняя Бобби Браун серию снимков, где были изображены романтические моменты свадьбы влюбленных, а также два роскошных платья невесты.

22-летний Бон Джови также поделился собственной подборкой снимков с этого особенного для молодоженов дня. "Навечно и навсегда, твой муж", – говорится в сообщении юноши. На кадрах пара обменивается обетами под белой цветочной аркой. На других фото звезды улыбаются на фоне ряда высоких деревьев. Бон Джови также поделился фото со своим отцом Джоном Бон Джови.

Для церемонии Браун надела платье от Galia Lahav, сшитое на заказ, со сложными кружевными деталями. Знаменитость соединила ее с прозрачной фатой от Monvieve с такими же кружевными деталями, а украшения и макияж были выполнены в минималистическом стиле. Позже вечером она переоделась в атласное платье с открытыми плечами. Жених выбрал смокинг цвета слоновой кости и черные брюки. На нем также была белая рубашка и черный галстук-бабочка.

В мае этого года The Sun сообщал, что родители Джейка, Джон Бон Джови и Доротея Бон Джови, присутствовали на интимной церемонии бракосочетания вместе с родителями Милли Бобби Браун. "Это был очень сдержанный, романтический вечер в кругу ближайших родственников, во время которого они произносили свои обеты", – говорилось в сообщении.

Напомним, Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови вместе уже около четырех лет. Юноша сделал предложение любимой весной 2023-го, когда актрисе было 19 лет, подарив обручальное кольцо с большим бриллиантом. Подробности – в нашем материале.

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