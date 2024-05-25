20-летняя звезда сериала 'Очень странные дела' тайком вышла замуж за сына легендарного Джона Бон Джови

Британская актриса Милли Бобби Браун, сыгравшая в сериале Netflix "Очень странные дела"", вероятно, тайком вышла замуж. Мужем звезды стал 22-летний сын легендарного рок-музыканта Джона Бон Джови – Джейк – с которым они вместе уже четыре года.

Как сообщил анонимный источник, пара еще планирует более торжественный праздник. С инсайдером удалось пообщаться таблоиду The Sun.

На тихой, семейной росписи в США присутствовал отец Джейка, рок-звезда Джон Бон Джови, а также родители Милли – Келли и Роберт.

"Милли и Джейк тихо произнесли свои клятвы в Америке в минувшие выходные. Они планируют провести более масштабную церемонию в США позже в этом году, но сейчас они поженились и оформили все документы", – сказал инсайдер.

По его словам, звезды устроили "очень скромную и романтическую церемонию". На нее пригласили только близких родных.

Как писал OBOZ.UA, в апреле прошлого года Милли призналась, что возлюбленный сделал ей предложение. О романе популярной актрисы и сына знаменитого рокера стало известно в июне 2021 года. Тогда они показали аудитории совместное селфи в соцсетях.

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