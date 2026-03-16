Поцелуй Джоли с братом, пощечина на сцене и неловкая встреча с бывшим: самые громкие скандалы в истории 'Оскара'

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе, США, проходит 98-я церемония вручения премии "Оскар 2026". Ежегодно это событие обогащается новыми инцидентами на сцене и красной дорожке между номинантами, которые вызывают резонанс и которые долго обсуждают в сети.

За почти столетнюю историю церемонии на сцене и в зале не раз случались инциденты, выходившие за пределы сценария. Среди них – неожиданные поцелуи, протесты, неудобные встречи бывших и даже физические стычки, некоторые из которых собрал Daily Mail.

Пощечина Уилла Смита на сцене

Один из самых громких инцидентов в истории церемонии произошел в 2022 году. Во время шоу актер Уилл Смит поднялся на сцену и ударил ведущего Криса Рока после шутки о его жене Джаде Пинкетт-Смит.

Комик пошутил о ее выбритой голове, сравнив актрису с героиней фильма "Солдат Джейн". Пинкетт-Смит ранее открыто говорила об алопеции – заболевание, вызывающее потерю волос. После инцидента Смит вернулся на свое место, а позже в тот же вечер получил статуэтку за роль в фильме "Король Ричард".

Несмотря на публичные извинения, инцидент стоил Смиту не только репутации, но и членства в Академии. Через несколько дней он добровольно подал в отставку, а правление Академии приняло решение о его отстранении на 10 лет. Это означает, что до 2032 года актер не сможет присутствовать ни на одном мероприятии, связанном с "Оскаром", хотя формально он может быть номинирован и даже получить награду.

Поцелуй Анджелины Джоли с братом

Еще один момент, который вызвал широкий резонанс, произошел на церемонии 2000 года. Анджелина Джоли получила награду за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Прерванная жизнь".

После объявления победы актриса обняла своего брата Джеймса Хейвена и поцеловала его в губы. Впоследствии Джоли заявила, что этот жест был эмоциональным проявлением радости и поддержки со стороны брата.

Неловкая встреча Дженнифер Энистон с Брэдом Питтом

Во время церемонии 2009 года актриса Дженнифер Энистон вышла на сцену, чтобы вручить одну из наград. В зале среди гостей сидел ее бывший муж Брэд Питт вместе с Анджелиной Джоли.

Роман Питта и Джоли начался после совместных съемок в фильме "Мистер и миссис Смит", что в свое время стало причиной развода Питта и Энистон. Поэтому момент, когда актриса оказалась на сцене перед бывшим мужем и его партнершей, был тяжелым для нее.

Неожиданный поцелуй на сцене

В 2003 году во время вручения награды за лучшую мужскую роль актер Эдриен Броуди получил "Оскар" за роль в фильме "Пианист".

Поднявшись на сцену, он внезапно обнял актрису Холли Берри, которая вручала награду, и поцеловал ее. По словам Берри, этот момент не был запланированным. Позже актриса рассказывала, что не ожидала такого жеста и была удивлена тем, что произошло.

Интересно, что на "Оскаре 2025" актриса решила отомстить коллеге за его неожиданный поцелуй. Актриса подошла и неожиданно поцеловала Броуди в губы на глазах у его жены-дизайнера Джорджины Чепмен, которая спокойно отнеслась к неожиданному моменту.

Обнаженный мужчина на сцене

Один из самых странных инцидентов произошел еще в 1974 году. Во время церемонии, когда ведущий Дэвид Нивен готовился представить актрису Элизабет Тейлор, по сцене внезапно пробежал обнаженный мужчина.

Им оказался фотограф Роберт Опель. Инцидент длился всего несколько секунд, однако сразу стал одним из самых известных моментов церемонии.

Два года назад реслер-актер Джон Сина также вышел на сцену "Оскара" без одежды. Как выяснилось, появление голой знаменитости было запланированной юмористической акцией. Таким образом организаторы решили вспомнить старый "голый" скандал 1974 года.

Протест Марлона Брандо

В 1973 году актер Марлон Брандо получил "Оскар" за роль в фильме "Крестный отец", однако решил не принимать награду лично.

Вместо себя он отправил на сцену активистку Сачин Литтлфезер. Она зачитала заявление, в котором Брандо объяснил свой отказ протестом против изображения коренных народов Америки в киноиндустрии.

