Кому из звезд запрещено посещать 'Оскар': от Гарви Вайнштейна до Вилла Смита

Церемония вручения премии "Оскар" – это не только одно из самых главных событий в мире кино, но и символ высочайшего признания для актеров, режиссеров и продюсеров. Однако не все знаменитости могут рассчитывать на место среди гостей мероприятия. Некоторые звезды навсегда или временно лишены возможности участвовать в главном кинособытии года из-за скандалов, правонарушений или даже уголовных преступлений.

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Последний и один из самых громких случаев – запрет Виллу Смиту, которого Академия отстранила на 10 лет после того, как он ударил ведущего Криса Рока прямо во время церемонии. Однако список знаменитостей, которым запрещено посещать "Оскар", гораздо шире и включает имена, ставшие символами громких скандалов в Голливуде. Список опубликовал издание The Daily Star.

Уилл Смит: 10-летний запрет (2022)

У Уилла Смита были все шансы сделать вечер 94-й церемонии "Оскар" лучшим в своей карьере – он получил статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме "Король Ричард". Однако его победу затмил скандальный инцидент.

Ведущий Крис Рок пошутил над прической Джади Пинкетт Смит, жены актера, страдающей алопецией. В ответ Уилл Смит поднялся на сцену и ударил комика перед камерами.

Несмотря на публичные извинения, инцидент стоил Смиту не только репутации, но и членства в Академии. Через несколько дней он добровольно подал в отставку, а правление Академии приняло решение о его отстранении на 10 лет. Это означает, что до 2032 года актер не сможет присутствовать ни на одном мероприятии, связанном с "Оскаром", хотя формально он может быть номинирован и даже получить награду.

Харви Вайнштейн: пожизненный запрет (2017)

Когда один из самых влиятельных кинопродюсеров Голливуда, Харви Вайнштейн был исключен из Академии после серии разоблачений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях. Его дело стало отправной точкой для движения #MeToo, изменившего представление о культуре молчания в киноиндустрии.

В 2017 году, когда десятки женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных преступлениях, Академия срочно собрала заседание и проголосовала за его исключение. Позже продюсер был приговорен к 39 годам тюрьмы за изнасилование и сексуальные домогательства.

Билл Косби: пожизненный запрет (2018)

Звезда культового "Шоу Косби" попал в немилость после того, как его сочли виновным в сексуальном насилии над баскетболисткой Андреа Констанд. В 2018 году Академия исключила Косби и выпустила заявление, в котором подчеркнула, что ее члены должны придерживаться высоких этических стандартов.

Хотя в 2021 году приговор Косби был отменен из-за процедурных ошибок, его исключение из Академии осталось в силе.

Роман Полански: пожизненный запрет (2018)

Известный режиссер, лауреат премии "Оскар" за "Пианиста", уже более 40 лет не возвращается в США из-за угрозы ареста. В 1978 году он признал свою вину в незаконной половой связи с несовершеннолетней Самантой Геймер и бежал в Европу перед вынесением приговора.

Несмотря на скандальное прошлое, Полански продолжал получать награды, а в 2003 году даже получил "Оскар" в номинации "Лучший режиссер". Однако после ужесточения политики Академии в 2018 году его исключили из организации.

Адам Киммел: пожизненный запрет (2021)

Кинооператор, работавший над фильмами "Капоте" и "Ларс и настоящая девушка", был исключен из Академии после того, как стало известно о его преступлениях. Киммел был дважды осужден за сексуальные преступления против несовершеннолетних, а его имя внесено в реестр сексуальных преступников.

Академия заявила, что его исключение стало частью ее политики поддержки моральных стандартов в киноиндустрии.

Кармине Кариди: пожизненный запрет (2004)

В отличие от других случаев, американский актер Кармине Кариди был исключен не из-за сексуальных или уголовных преступлений, а за нарушение авторских прав.

В 2004 году Академия выяснила, что Кариди передавал скринеры номинантов на "Оскар" посторонним лицам, после чего фильмы попадали в сеть. Это стало прецедентом, и впоследствии Академия ввела более жесткие меры контроля за конфиденциальностью экранных копий.

Ричард Гор: 20-летний запрет (1993)

В отличие от других лиц в этом списке Ричард Гир не был исключен из Академии, но получил неофициальный запрет появляться на церемониях из-за политического заявления. В 1993 году, вручая награду за "Лучшую режиссуру", Гир использовал свое выступление для критики коммунистического правительства Китая и нарушений прав человека в Тибете.

Его имя фактически исчезло с церемоний на два десятилетия. Однако в 2003 году он вернулся на "Оскар" вместе с командой фильма "Чикаго", а в 2013 году снова стал ведущим одной из номинаций.

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