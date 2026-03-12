10 самых скандальных образов в истории 'Оскара': от культового платья Анджелины Джоли до бикини под шубой. Фото

В воскресенье, 15 марта, в Голливуде состоится очередная церемония вручения премии "Оскар". Кроме интриги вокруг победителей, значительное внимание традиционно привлекает красная дорожка – именно здесь звезды демонстрируют образы, которые годами обсуждают модные критики и зрители.

Видео дня

За десятилетия истории премии на красной дорожке появлялись как элегантные классические наряды, так и образы, вызывавшие громкие дискуссии. Некоторые из них вошли в историю благодаря смелости или провокационности – от прозрачных платьев до экспериментов с гендерной модой. OBOZ.UA покажет десятку самых громких образов.

Шер, 1974

Певица Шер появилась на церемонии в цветастом топе-бандо, который открывал живот и значительную часть тела. Для 1970-х годов такой образ считался чрезвычайно откровенным и вызвал немало дискуссий об уместности подобного стиля на главной кинопремии мира.

Эди Уильямс, 1974

Актриса Эди Уильямс в том же году пришла на красную дорожку в леопардовом бикини и меховой шубе. Образ стал одним из самых обсуждаемых – сочетание купальника, массивного меха и экстравагантных аксессуаров выглядело скорее как перформанс, чем классический вечерний выход.

Эди Уильямс, 1986 год

Спустя более десяти лет актриса снова попала в списки самых провокационных гостей церемонии. На этот раз она появилась в наряде из нитей жемчуга, которые едва прикрывали тело.

Мэтт Стоун и Трей Паркер, 2000

Создатели экстравагантного мультсериала "Южный парк" решили подшутить над модой красной дорожки. Они пришли на церемонию "Оскар" в образах, пародирующих знаменитые платья – зеленое платье Дженнифер Лопес с премии Grammy и розовое платье Гвинет Пэлтроу с "Оскара 1999". Такое появление быстро стало вирусной темой для обсуждений.

Гвинет Пэлтроу, 2002

Актриса вышла на дорожку в "готическом" платье от Alexander McQueen с прозрачным верхом. Позже Пэлтроу признавалась, что жалеет об отсутствии бюстгальтера, ведь именно это стало главной темой для критики ее образа.

Салли Киркленд, 2007

Номинантка на "Оскар" привлекла внимание эксцентричным ансамблем, который напоминал театральный костюм. Объемная накидка и прозрачный верх сделали образ одним из самых необычных в том году.

Мадонна, 2011

Певица появилась в черном боди под прозрачной юбкой. На тот момент многих удивило отсутствие традиционных брюк или полноценного платья, хотя по современным меркам образ выглядит значительно сдержаннее.

Анджелина Джоли, 2012

Платье актрисы с высоким разрезом стало одним из самых известных моментов красной дорожки. Позу Джоли, когда она демонстративно выставила ногу, мгновенно подхватили соцсети – появился даже отдельный мем-аккаунт AngiesRightLeg.

Бренди Гленвилл, 2013

Звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки" выбрала платье с чрезвычайно глубоким декольте, которое едва прикрывало ее соски. Позже она призналась, что наряд, который она спроектировала сама, оказался слишком тесным, но актриса все равно была рада оказаться среди самых обсуждаемых гостей вечера.

Билли Портер, 2019

Актер вышел на дорожку в созданном на заказ образе от Christian Siriano – сочетании смокинга и пышного платья. По словам Портера, этот образ имел целью поднять дискуссию о гендерных стандартах в моде и свободе самовыражения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году Голливуд готовится к возможному теракту на "Оскаре". Район вокруг театра, где проходит церемония, фактически превратили в укрепленную зону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!