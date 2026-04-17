Поцелованные Богом: продюсер Ясинский назвал уникальный дар, который объединяет Данилко и Зеленского

Продюсер Михаил Ясинский рассказал, что шоумен Андрей Данилко и президент Украины Владимир Зеленский имеют одну важную общую черту. Они умеют удивительно хорошо завоевывать расположение аудитории.

По словам продюсера, это качество имеют далеко не все украинские медийные персоны, поэтому его действительно можно назвать редким даром. Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Андрей Данилко – это уникальный человек. Как говорят, Богом поцелованный. К сожалению, нас не связывают никакие отношения. Он обладает уникальной способностью – влюблять в себя людей. Это такая редкость. Есть артисты, которые находят свою нишу и в ней работают, а он народный любимец", – сказал продюсер.

Михаил Ясинский отметил, что такой уникальный талант в Украине, кроме Данилко, имеет только один человек. Хотя он и не назвал конкретного имени, очевидно, что речь идет о Владимире Зеленском.

"В стране есть еще один человек, обладающий этим качеством. Сегодня он президент страны", – добавил Ясинский.

