'Потап, у тебя таблетки закончились?' Беглец в новом видео исказил и унизил двух топ-ведущих Украины: в сети объяснили, чего он добивается

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко), который в разгар полномасштабного вторжения России уехал за границу, продолжает удивлять зрителей странными и часто унизительными видео. На этот раз объектами его "творчества" стали телеведущие Ольга Фреймут и Маша Ефросинина.

Видео дня

Новый ролик, сгенерированный с помощью искусственного интеллекта, артист обнародовал в профиле своего творческого альтер эго – Славика Балагана в Instagram. На видео Потап за рулем мусоровоза мчится по свалке и засыпает отходами Машу Ефросинину, которая лежит в куче мусора. Лицо ведущей, как и Фреймут, сгенерированы ИИ.

В описании к видео артист оставил фразу: "Славик в движении. Что он найдет... решать вам".

Несмотря на то, что видео выполнено в "пародийном стиле", большинство зрителей увидели в нем унижение, искажение образов публичных лиц и очередную попытку Потапа сделать скандал на пустом месте.

В комментариях под видео пользователи не сдерживали эмоций:

"Какой сюр.... Потап, у тебя все с "крышей" хорошо?"

"Что с этим Потапом делается? Не знаю, что он хочет этим показать, или унизить своих коллег. Но это уже слишком",

"Кто-то знает, что тут за диагноз?"

"Фреймут и Ефросинина не заценят",

"Я очень Потапа любила как исполнителя, но это уже перебор",

"Мне кажется, Потап или уже все, уехал окончательно",

"Сидит за границей и "шедевры" свои выпускает. Он себя считает бессмертным?"

"Потап у тебя таблетки кончились?"

Некоторые из зрителей предположили, что такими видео Потап пытается вернуть себе медиауважение и прорваться обратно в отечественный шоу-бизнес: "Это он такие видосики делает, чтобы потом звезды писали посты с недовольством и делали ему пиар". Другие же уверены – ему просто безразлично, и это сознательное издевательство над коллегами. В то же время были и те, кто решил "отметить" Фреймут и Ефросинину в Instagram с призывом прокомментировать увиденное.

Это уже не первый случай, когда Потап использует лица знаменитостей в сгенерированных видео. Артист стал объектом резкой критики со стороны Тины Кароль. В том видео, также опубликованном от имени Славика Балагана, изображена "драка" между сгенерированными опоссумами с лицами Кароль и Светланы Лободы. На шее у "героинь" – цепи с соответствующими надписями, сцена происходит в пустыне, после чего "певицы" начинают драться.

Реакция Тины Кароль была резкой и публичной. На платформе Threads она назвала Потапа "дешевым бродягой", а его "проекты" – паразитированием на чужих лицах. В ответ на эти слова Потап лишь саркастически прокомментировал: "Открестилась".

К скандалу присоединился и юрист Александр Курявый. В комментарии медиа он напомнил, что с 2023 года в Украине действует статья 33 Закона "Об авторском праве и смежных правах", которая регулирует контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Но, по словам юриста, даже если видео создано программой, использование образов реальных публичных лиц – это зона риска. Если изображение унижает, искажает или вредит репутации – это может быть основанием для судебного иска.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап признался, что изменял бывшей жене с Настей Каменских на протяжении нескольких лет. На тот момент его брак с Ириной Горовой длился уже более десятилетия.

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