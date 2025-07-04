Тина Кароль поставила на место Потапа из-за видео ее 'драки' с Лободой и назвала беглеца из Украины 'дешевым бродягой'

Украинская певица Тина Кароль довольно резко высказалась о рэпере Потапе (Алексее Потапенко), который с помощью искусственного интеллекта создал видео, где между артисткой и ее коллегой по сцене Светланой Лободой якобы развязалась "драка". Исполнительница, не сдерживая эмоций, назвала продюсера, который во время полномасштабной войны сбежал за границу, "дешевым бродягой".

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В частности, Тина Кароль отметила, что современная деятельность Потапа – это не о творчестве, а о постоянных провокациях. Об этом она заявила на платформе Threads.

"Когда у артиста заканчиваются идеи – он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла – вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии из середины абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал. Пока Киев живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто выдает свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже не имеет никакого отношения", – написала звезда.

Стоит отметить, что в скандальном ролике Потап изобразил певиц в образе двух опоссумов, на шее которых висели золотые цепи с надписями "Loboda" и "Tina". Сначала "исполнительницы" просто стоят якобы посреди пустыни, а уже через несколько секунд сгенерированные ИИ изображения с их лицами начинают биться.

Однако, похоже, сам Потап ничего плохого в этом видео не видит. Рэпер увидел пост Тины Кароль, где она поставила его на место, и коротко ответил: "Открестилась", добавив смеющийся эмодзи.

Этот инцидент не остался без внимания юриста Александра Курявого, поэтому в комментарии украинскому медиа он отметил: "С 2023 года в украинском законодательстве появилось новое право sui generis на неоригинальные объекты, созданные компьютерной программой (ст. 33 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах"). Это касается, в частности, контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Однако даже если видео было создано ИИ, ключевым фактором остается использование образов реальных людей – в этом случае публичных лиц".

То есть если человек самостоятельно делится своими фото и видео в соцсетях или платформах с открытым доступом, считается, что это публичный показ кадров, сделанный добровольно. Такой материал может быть использован другими без нарушения закона, однако при условии, что "изображение не искажается, не выхватывается из контекста, со ссылкой на определенное лицо, не несет ущерб репутации и не используется в коммерческих целях". Однако если фото было обнародовано с ограниченным доступом, оно не считается публичным и не может быть использовано без согласия владельца.

"Даже публичные фото не разрешено модифицировать, пародировать или использовать в унизительном, оскорбительном или рекламном контексте без прямого согласия лица. Такое действие может нарушать личные неимущественные права (ст. 307–308 ГК Украины), честь, достоинство и деловую репутацию. Особенно это касается ситуаций, когда использование образа имеет коммерческий характер, как в случае с видео Потапа, что служит продвижением его музыкального продукта", – отметил юрист.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Женя Галич, который служит в ВСУ, послал на три буквы Потапа и рассказал о помощи Олега Винника.

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