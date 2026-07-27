Потап и Настя попытались пошутить над Галкиным в Юрмале, но опозорились. Выражение лица Пугачевой сказало больше, чем слова

Потап и Настя Каменских, которые после длительного перерыва воссоединили творческий дуэт, нарвались на новую волну критики после выступления на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале (Латвия). Во время концерта артисты исполняли русскоязычные хиты, общались с залом на русском языке, а Потап еще и решил пошутить над Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

Видео дня

Впрочем, юмор рэпера не оценили даже те, кому он был адресован. А реакция примадонны попала на видео. Этот момент обнародовал музыкант Ваня Рассел.

Он не стал комментировать увиденное, а лишь лаконично написал: "Потап и Настя в Юрмале! Оставлю вам это видео вместо тысячи слов".

На видео Потап сначала обратился к публике с шуткой о деньгах после выступления: "Дорогие друзья, вы наловили денег. Можно нам, пожалуйста, их вернуть? У нас еще концерты. Верните, пожалуйста, деньги, кому не жалко".

Затем он напомнил, что дуэт не выходил вместе на сцену десять лет: "Нас не было 10 лет на сцене. Мы вас оставили – посмотрите, что творится".

После этого рэпер обратил внимание на Аллу Пугачеву, которая была среди гостей фестиваля.

"А Алла Борисовна сегодня здесь или нет? Алла Борисовна, здравствуйте! Как вы хорошо выглядите! Вы все больше и больше становитесь похожей на Кристину Орбакайте (дочь Аллы Пугачевой. – Ред.). А где этот молодой?.. А, вот где этот молодой, не узнал! Макс, ты знаешь, ты красавец всего Instagram. 50 лет – мы знаем, как это называется в психологии, но у нас этот возраст у мужчин называется "чумачечая весна", – именно так Потап обратился к Галкину.

После этой тирады камеры запечатлели красноречивую реакцию Аллы Пугачевой. Певица лишь закатила глаза, не произнеся ни слова.

К критике присоединился и блогер Роман Бутурлакин, который резко высказался о выступлении дуэта.

"Еще две ракушки в жалкой попытке заслужить одобрение великой и неповторимой иконы всей Руси Аллы Борисовны. Ну, она никому из вас не даст "Золотую звезду Аллы". Вы не на "Новой волне". Успокойтесь уже со своим комплексом неполноценности... О Потапе давно все ясно, так что надеюсь, и Настя тоже вышла в одну дверь без права возврата в украинский шоу-бизнес", – раскритиковал он.

Напомним, Потап и Настя Каменских выступили на фестивале Лаймы Вайкуле 26 июля. Перед выходом на сцену они появились перед фотографами в нарядах жениха и невесты: Каменских была в пышном белом платье с фатой, а Потап – в черном костюме. Этот образ стал продолжением их публичной истории после заявлений о разводе и последующего воссоединения творческого дуэта.

Прямо на сцене артисты сменили костюмы и исполнили свои старые русскоязычные хиты, в частности "У нас на районе", "У мамы", "Все пучком" и "Не пара". Все песни звучали на русском языке, так же на русском Потап и Настя общались с залом.

Во время концерта они также шутили, что собирают деньги у зрителей якобы на новые концертные костюмы, а об Украине со сцены не упомянули ни разу.

Ранее OBOZ.UA писал, что Настю Каменских заметили беременной, но блогер указал на странную деталь.

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