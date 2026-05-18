В Киеве планируют поднять цены на проезд в общественном транспорте с 8 до 30 гривен: когда начнет действовать новый тариф

В Киеве планируют поднять цены на проезд до 30 гривен за одну поездку. Однако предлагается продлить действие системы скидок для тех, кто регулярно пользуется общественным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городе тарифы не менялись с 2018 года.

"В Киеве планируют обновить тарифы на проезд в коммунальном транспорте: разовая поездка будет стоить 30 грн. В то же время для пассажиров, которые регулярно пользуются городским транспортом, будет действовать система скидок", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, стоимость будет зависеть от количества приобретенных поездок на транспортную карту:

1-9 поездок – 30 грн;

10-19 – 28,90 грн;

20-29 – 27,80 грн;

30-39 – 26,60 грн;

40-49 – 25,50 грн;

50 поездок – 25 грн.

Отмечается, что также предусмотрены месячные проездные, где стоимость одной поездки составит примерно 23,3–23,6 грн.

Для студентов и учащихся сохраняются льготные условия:

студенты будут оплачивать 50% стоимости месячного проездного;

ученики во время учебного года будут пользоваться транспортом бесплатно, а летом – со скидкой 75%.

В городских властях добавили, что отдельно планируют ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

"Напомним, что стоимость проезда в столице не пересматривали с 2018 года. Необходимость обновления тарифов объясняют ростом расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры. Ввести новые тарифы планируют с 15 июля 2026 года после завершения процедур регуляторной политики, а также консультаций с общественностью и профсоюзами", – резюмировали в пресс-службе.

