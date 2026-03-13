'Посылаю тебе силу и поддержку': голливудская звезда Дуэйн Джонсон обратился к военнослужащему ВСУ с позывным 'Скала'. Видео

Американский актер Дуэйн Джонсон записал трогательное видеообращение командиру 425-го отдельного штурмового полка "Скала" Юрию Гаркавому. Знаменитость отметил, что для него является настоящей честью иметь такого отважного поклонника и пожелал ему оставаться сильным и несокрушимым лидером для своих воинов, которые защищают Родину от врагов.

Более того, звезда медиафраншизы "Форсаж" выразил надежду, что сможет однажды лично встретиться с защитником, который имеет одинаковое с ним псевдо "Скала", и потренироваться. Соответствующий ролик появился на официальной странице подразделения в Instagram.

"Господин командир Юрий. От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что завершил тренировку, и подумал, что будет уместно отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня", – сказал актер.

Отдельно Дуэйн Джонсон акцентировал внимание на том, что Юрий Гарькавый командует бойцами штурмового полка. Он выразил искреннюю поддержку защитникам и отметил, что подполковник был рожден для того, чтобы вести других за собой, ведь он "Скала".

"Я знаю, что ты командуешь своими солдатами, и я посылаю тебе силу и поддержку. Мне жаль, что это выпало на твою долю, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя – Скала. Спасибо, брат, что ты мой фанат. Однажды мы будем тренироваться вместе. Я ценю тебя. И передай всем ребятам мои наилучшие пожелания. Будь сильным. И, как говорит мой хороший друг, сражайся ожесточенно", – завершил обращение знаменитость.

Заметим, что Юрий Гарькавый участвовал в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке Украины. Он проходил службу в Оперативном командовании "Восток" Сухопутных войск ВСУ, а с сентября 2024 года стал командиром 425 ОШБ. Юрий Гарькавый получил позывной "Скала" из-за сильного сходства с актером Дуэйном Джонсоном.

