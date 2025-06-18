'Посмотрел на меня, как на идиота'. Американский биограф раскрыл, что происходит в браке Трампа и почему Мелания 'ненавидит' мужа

Первая леди США Мелания Трамп, вероятно, уже давно не живет с президентом Дональдом Трампом и лишь имитирует роль жены. Об этом заявил биограф и писатель Майкл Вольф в интервью австралийской программе 60 Minutes Australia.

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В разговоре с журналистами Вольф предположил, что супруги Трампы фактически находятся в состоянии "тайного развода". По его словам, это стало очевидным из поведения людей из близкого окружения пары.

"Я спросил кого-то, кто был очень близок к ним, и сказал: "Так что происходит?" И этот человек посмотрел на меня, как на настоящего идиота, а потом сказал: "Она ненавидит его до чертиков", – отметил биограф.

По словам Майкла Вольфа, существует как минимум несколько причин, почему первая леди якобы больше не терпит Дональда Трампа. Среди них – его прошлые связи с порнозвездами, систематическое игнорирование мнения других, в том числе и жены, а также характер.

"У него длинная история отношений с другими женщинами, порнозвездами и т.д., и что он не очень хороший парень и никогда никого не слушает, поэтому я сомневаюсь, что он будет слушать свою жену", – высказался Майкл Вольф.

Биограф также охарактеризовал Меланию Трамп тремя словами: "оппортунистическая, расчетливая, транзакционная". Отметим, что оппортунистический человек действует в зависимости от выгоды, меняет свою позицию или принципы, если это приносит пользу, а транзакционный – рассматривает отношения с другими как обмен – "ты мне, я тебе". Его логика – через выгоду или эквивалент.

По его словам, ситуация в браке Трампов настолько напряженная, что источники вокруг пары даже не скрывают враждебности Мелании к Дональду. Сам Вольф более десяти лет исследует "вселенную Трампа", провел семь месяцев в Белом доме во время первой каденции президента и неоднократно присутствовал на закрытых мероприятиях семьи, в частности в резиденции Мар-а-Лаго.

Белый дом возмущен

После выхода сюжета Вольфа в эфир, редакция Radar Online обратилась в Белый дом за комментарием. В ответ представители администрации не опровергли слухи, однако резко раскритиковали шоу 60 Minutes Australia.

"Непрофессионально и безответственно со стороны 60 Minutes Australia очернять и порочить репутацию первой леди Соединенных Штатов. Подробности личной жизни и семьи госпожи Трамп следует уважать как частные. Необходимо учитывать потенциальный вред, нанесенный созданием необоснованных нарративов исключительно для получения кликов", – отметили в заявлении.

Несмотря на публичное возмущение, пресс-служба Белого дома не отрицает ключевой тезис Вольфа – что Мелания фактически не живет с Дональдом и может больше не выполнять обязанности первой леди в классическом понимании.

Мелания Трамп уже давно заметно исчезла из публичного пространства. С начала второго президентского срока мужа она лишь изредка появляется на официальных мероприятиях – и почти не комментирует никаких политических событий.

Radar Online со ссылкой на источники сообщает, что первая леди проводит большую часть времени не в Вашингтоне, а в Trump Tower на Манхэттене или в семейной резиденции во Флориде. За последние несколько месяцев ее видели только во время пасхального мероприятия в Белом доме и на параде к 250-летию армии США.

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