После славы оказались "на дне": эти известные советские актёры умерли в нищете

За яркой славой многих звёзд советского кино скрывалась совсем иная реальность, ведь в старости многие из них оказались в бедности и были забыты. Несмотря на популярность и десятки культовых ролей, государство не обеспечило актерам достойной жизни после завершения карьеры.

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Среди тех, кто закончил жизнь в бедности, – Георгий Вицин, Алексей Смирнов и Юрий Белов. Подробнее о них рассказывает OBOZ.UA.

Георгий Вицин

Георгий Вицин активно начал сниматься в кино, когда ему было почти 40 лет. Благодаря молодой внешности он ещё долго исполнял роли юных комсомольцев, а настоящую всесоюзную популярность завоевал в 1960-х после образа труса в комедиях Леонида Гайдая. Помимо работы в кино, актер много лет выступал в театре и озвучил десятки мультфильмов.

Несмотря на то, что на экране Вицин блестяще воплощал образы пьяниц, в реальной жизни он почти не употреблял алкоголь, придерживался здорового образа жизни и увлекался йогой.

Последние годы жизни актер провел очень скромно. За всю свою карьеру он смог приобрести лишь две квартиры: большую подарил дочери, а сам поселился в небольшой хрущевке, где жил довольно скромно.

Соседи часто видели его в простой поношенной одежде, когда он выходил кормить голубей. Мужчина всегда избегал внимания журналистов и публичности.

Алексей Смирнов

Алексей Смирнов запомнился зрителям яркими ролями в фильмах "Операция "И" и "В бой идут только старики", где сыграл механика Макарича. В то же время мало кто знает, что до актерской карьеры он побывал на фронте и во время Второй мировой войны занимал должность командира минометного взвода, получил тяжелую контузию и за боевые заслуги был награжден медалями и орденом Славы.

Несмотря на военные награды и всесоюзную известность, в конце жизни Смирнов оказался в тяжелом материальном положении.

Узнав о гибели своего друга Леонида Быкова в 1979 году, он тяжело пережил эту утрату, из-за чего попал в больницу с сердечными проблемами, где и скончался.

За две недели пребывания в медицинском учреждении его почти никто не навещал, а на похороны актера и ветерана знакомым и соседям пришлось собирать средства. В течение длительного времени его могила оставалась заброшенной.

Юрий Белов

Юрий Белов был одним из самых популярных актёров советского кино 1950-х годов. Он прославился ролями обычных "парней из народа". Его образы пользовались большой популярностью среди зрителей того времени.

Наибольшую известность актёру принесли фильмы "Карнавальная ночь", "Весна на Заречной улице", "Девушка без адреса" и "Непокорные".

Однако стремительная карьера Белова оборвалась в середине 1960-х годов. После неосторожного высказывания о том, что Никиту Хрущева вскоре отстранят от власти, на актера подали жалобу. В результате его отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Эта история стала переломным моментом в его жизни, поскольку после возвращения Белова всё реже приглашали в кино, а его актёрская карьера фактически пошла на спад.

В последние годы жизни Юрий Белов почти перестал сниматься в кино. Чтобы заработать на жизнь, он подрабатывал частным перевозчиком на своём "Москвиче", приобретённом ещё во времена актёрской славы, а впоследствии начал злоупотреблять алкоголем. Актер скончался 31 декабря 1991 года в возрасте 61 года.

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