'Старая гвардия' Голливуда: кто из легенд кино дожил почти до 100 лет и как они выглядят. Фото

На культовых проектах "Мэри Поппинс", "Династия", "Розовая пантера" или "Ночь в музее" выросло не одно поколение киноманов, а их главные актеры стали настоящими легендами Голливуда. С первых минут появления на экранах они смогли завоевать расположение аудитории, кроме того, в течение развития карьеры получили много престижных наград. К сожалению, немало представителей "старой гвардии" Голливуда отошли в вечность, однако есть и те, кто дожил почти до 100 лет и даже не чувствуют свой почтенный возраст.

Так, например, актер Дик Ван Дайк, с юмором отмечал: чувствует себя так, будто ему 13 лет, хотя в декабре и отпраздновал свой сотый день рождения. Как живет "старая гвардия" Голливуда рассказало издание People.

Джулия Эндрюс

В октябре 2025-го британской актрисе исполнилось 90 лет. Международную славу Джулия Эндрюс получила благодаря роли Мерри Поппинс в одноименном мюзикле Уолта Диснея в 1964 году. Позже она присоединилась к созданию проектов "Весьма современная Милли", "Виктор/Виктория", "Дневники принцессы" и других.

В свое время Джулия Эндрюс развивала и карьеру певицы, но после операции на горле была вынуждена поставить точку в этой сфере деятельности. Однако это не помешало знаменитости озвучить Леди Уистлдаун в сериале "Бриджертоны", что принесло ей победу на премии "Эмми 2025". Также актриса является обладательницей "Оскара".

Ширли Джонс

Звезде фильмов "Оклахома!", "Музыкант" и "Элмер Гантри" сейчас 91 год. Ширли Джонс долгое время не появляется на публичных мероприятиях, однако ее сыновья время от времени делятся свежими фото со звездной мамой. На фотографиях можно увидеть, что с годами внешность актрисы кардинально изменилась, однако искренняя улыбка до сих пор сияет на ее лице.

Типпи Хедрен

Легендарная Типпи Хедрен, настоящее имя которой Натали Кей Хедрен, в свое время была музой режиссера Альфреда Хичкока. Широкая аудитория больше всего знает артистку по фильмам "Птицы" и "Марни", а также благодаря основанию некой актерской династии. Дочь Типпи Хедрен – Мелани Гриффит снялась во многих успешных проектах, а внучка – Дакота Джонсон с каждым днем покоряет новые карьерные вершины.

Уильям Дэниелс

Звезде популярных кинокартин "Голубая лагуна" и "Парень познает мир" сейчас 98 лет. Он ведет довольно спокойный образ жизни и почти не выходит на красные дорожки, и все же время от времени удивляет фанатов неожиданными появлениями на публике. В 2025 году артист принял участие в одном из эпизодов "Танцов со звездами" по приглашению коллеги Дэниелл Фишел.

Ширли Мак-Лейн

Американская актриса покорила Голливуд еще в 1950-х годах. Она снялась в проектах "Квартира", "Язык нежности" и "Стальные магнолии", а в апреле прошлого года отпраздновала 91-й день рождения.

Джоан Коллинз

Роль в сериале "Династия" сделала Джоан Коллинз настоящей иконой индустрии кино. 92-летняя знаменитость до сих пор поражает публику своим внешним видом на красных дорожках и признается, что совсем не чувствует своего настоящего возраста: "Я даже не говорю об этом. Я об этом не думаю. У меня есть друзья примерно моего возраста, и они мне не интересны. Все постарели, кроме меня".

Роберт Вагнер

Актер работал в индустрии кино около 20 лет, пока не достиг огромного успеха. Телевизионные сериалы It Takes a Thief, Switch и "Супруги Гарт" принесли ему любовь большого количества аудитории, а затем популярность подкрепила роль Номера 2 во франшизе об Остине Пауэрсе.

Барбара Иден

Знаменитость преуспела в творческой карьере благодаря ситкому "Я мечтаю о Джинни", после участия в котором снялась в более 44 разножанровых проектах. Основным секретом своего долголетия 92-летняя Барбара Иден считает регулярные тренировки, благодаря которым, кстати, до сих пор имеет возможность вести активный образ жизни.

Майкл Кейн

93-летний актер продолжал заниматься творческой деятельностью вплоть до 2023-го. Он снялся в картине "Великий беглец", после премьеры которой официально заявил: сделал в индустрии кино все, что хотел, поэтому готов поставить в этой части своей жизни точку.

"Похоже, мне действительно стоит уйти со всем, что я имею. Что мне еще надо сделать, чтобы превзойти это? У меня два "Оскара", счастливая семейная жизнь и множество незабываемых ролей в активе. С такой характеристикой трудно не согласиться!", – говорил звезда.

Уильям Шатнер

Голливудский актер, который, кстати, имеет украинские корни, 22 марта отпраздновал 95-летие. Уильям Шатнер вошел в историю не только своими карьерными достижениями, но и полетом на космическом корабле Blue Origin Джеффа Безоса в 2021 году, что сделало его самым старшим человеком, побывавшим в космосе.

Дик Ван Дайк

Артист, которому уже исполнилось 100 лет, в течение длительного времени очаровывал зрителей талантливой игрой в проектах "Мэри Поппинс", "Читти Читти Банг Банг" и "Ночь в музее". Дик Ван Дайк часто дает интервью известным изданиям, где на вопрос: "Как это быть 100-летним?" отвечает: "Этого недостаточно". Кстати, в прошлом году он выпустил книгу "100 правил жизни до 100", в которой передал фанатам свое позитивное мировоззрение.

Мел Брукс

Культовый актер и комик в свое время имел огромный успех на телевидении и Бродвее. Ленты с его участием "Продюсеры" и "Молодой Франкенштейн" получили впечатляющий успех, поэтому даже в 99 лет он не поставил точку в карьере. В 2025-м стало известно, что звезда снимется в продолжении ленты Spaceballs sequel, а перед этим он написал сценарий и стал исполнительным продюсером проекта "Всемирная история, часть 2".

Софи Лорен

Софи Лорен приняла участие в первом модном показе в возрасте 14 лет, а в 1950-м уже стала финалисткой "Мисс Италии". После триумфа знаменитость начала актерскую карьеру, в течение которой появилась в более чем 100 фильмах. Она является обладательницей двух "Оскаров", пяти "Золотых глобусов" и одного "Грэмми". В 91 год Софи Лорен несколько замедлила темп жизни, но все же время от времени снимается в кино. В 2020-м, например, она появилась в картине "Жизнь впереди".

