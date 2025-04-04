После скандала с русским языком: Олег Винник выпустил 'новую' песню, которую написал за неделю до полномасштабной войны

Украинский певец Олег Винник, который недавно попал в скандал из-за исполнения русскоязычных песен на концертах за границей, презентовал "новую" композицию "Зайві слова". 51-летний артист создал трек еще до начала полномасштабной войны и даже успел выступить с ним на сцене, однако официальный релиз работы состоялся только сейчас.

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Исполнитель обнародовал песню на своем YouTube-канале. Следует отметить, что анонс композиции Винник сделал еще в начале весны, 8 марта.

"В такой сияющий весенний день, сияйте, мои дорогие девушки! Лишние слова, когда от вашей невероятной красоты так щедро улыбаются небеса! Ожидайте новую песню "Зайві слова" уже скоро!" – писал артист.

Однако ценители творчества Олега Винника уже имели возможность услышать трек в 2022 году. Во время церемонии награждения национальной музыкальной премии "Украинская песня года", состоявшейся 16 февраля, артист презентовал песню "Зайві слова". Тогда он признавался: закончил работу над композицией накануне выступления

"Трек "Зайві слова" о взаимной любви, ведь когда она есть – слова лишние. Это тот же стиль, что и в песнях "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі", он содержит украинскую фольклорно-этническую тематику", – говорил исполнитель.

Напомним: на первых за три года концертах, что состоялись 14 и 15 февраля в Праге, Олег Винник поразвлекал поклонников своими популярными хитами, однако решил не убрать из репертуара русскоязычные треки. Со сцены прозвучали работы "Счастье" и "Не ты". Такое решение артистка вызвало сильнейшее возмущение у пользователей сети.

Руководитель фан-клуба знаменитости Валерия Барон решила стать в защиту кумира. Она заявила, что Винник исполнил несколько треков на языке страны-агрессора только по просьбе аудитории, потому что хотел сделать фанатов счастливыми. Более того, женщина раскритиковала людей, которые осудили певца за русскоязычные композиции, и иронически отметила: "Простите его, идеальные люди!".

Однако такие заявления Барон опроверг бывший продюсер Винника Александр Горбенко. По его словам, перед концертом артист несколько раз проводил репетиции с командой, поэтому все прозвучавшие на мероприятии песни входили в программу с самого начала.

Вскоре на связь вышел и сам Винник. Он поблагодарил фанатов за то, что они посетили его концерты, однако никак не прокомментировал скандал с русскоязычными песнями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети упомянули громкое обещание Винника, которое он нарушил.

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