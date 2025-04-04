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После скандала с русским языком: Олег Винник выпустил "новую" песню, которую написал за неделю до полномасштабной войны

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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После скандала с русским языком: Олег Винник выпустил 'новую' песню, которую написал за неделю до полномасштабной войны

Украинский певец Олег Винник, который недавно попал в скандал из-за исполнения русскоязычных песен на концертах за границей, презентовал "новую" композицию "Зайві слова". 51-летний артист создал трек еще до начала полномасштабной войны и даже успел выступить с ним на сцене, однако официальный релиз работы состоялся только сейчас.

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Исполнитель обнародовал песню на своем YouTube-канале. Следует отметить, что анонс композиции Винник сделал еще в начале весны, 8 марта.

"В такой сияющий весенний день, сияйте, мои дорогие девушки! Лишние слова, когда от вашей невероятной красоты так щедро улыбаются небеса! Ожидайте новую песню "Зайві слова" уже скоро!" – писал артист.

После скандала с русским языком: Олег Винник выпустил "новую" песню, которую написал за неделю до полномасштабной войны

Однако ценители творчества Олега Винника уже имели возможность услышать трек в 2022 году. Во время церемонии награждения национальной музыкальной премии "Украинская песня года", состоявшейся 16 февраля, артист презентовал песню "Зайві слова". Тогда он признавался: закончил работу над композицией накануне выступления

"Трек "Зайві слова" о взаимной любви, ведь когда она есть – слова лишние. Это тот же стиль, что и в песнях "Вовчиця", "Мати каже правду", "Надкусили місяць зорі", он содержит украинскую фольклорно-этническую тематику", – говорил исполнитель.

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Напомним: на первых за три года концертах, что состоялись 14 и 15 февраля в Праге, Олег Винник поразвлекал поклонников своими популярными хитами, однако решил не убрать из репертуара русскоязычные треки. Со сцены прозвучали работы "Счастье" и "Не ты". Такое решение артистка вызвало сильнейшее возмущение у пользователей сети.

Руководитель фан-клуба знаменитости Валерия Барон решила стать в защиту кумира. Она заявила, что Винник исполнил несколько треков на языке страны-агрессора только по просьбе аудитории, потому что хотел сделать фанатов счастливыми. Более того, женщина раскритиковала людей, которые осудили певца за русскоязычные композиции, и иронически отметила: "Простите его, идеальные люди!".

После скандала с русским языком: Олег Винник выпустил "новую" песню, которую написал за неделю до полномасштабной войны

Однако такие заявления Барон опроверг бывший продюсер Винника Александр Горбенко. По его словам, перед концертом артист несколько раз проводил репетиции с командой, поэтому все прозвучавшие на мероприятии песни входили в программу с самого начала.

Вскоре на связь вышел и сам Винник. Он поблагодарил фанатов за то, что они посетили его концерты, однако никак не прокомментировал скандал с русскоязычными песнями.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в сети упомянули громкое обещание Винника, которое он нарушил.

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