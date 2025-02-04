После скандала с раздеванием на 'Грэмми 2025' жена Канье Уэста переоделась в не менее провокационный образ. Фото

Рэпер Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори после скандального появления на церемонии вручения премии "Грэмми 2025" вновь оказались в центре внимания. Австралийская фотомодель пришла на другое мероприятие в не менее провокационном наряде.

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Пара устроила афтепати с караоке после того, как их выгнали с Грэмми. Бьянка в этот раз облачилась в прозрачное черное боди, которое не оставляло простора для воображения.

Как выяснилось, наряд является частью женской линейки Ye – бренда, который принадлежит рэперу. Мероприятие, с которого Цензори уехала верхом на муже, Уэст использовал для рекламы одежды. Позже он опубликовал фото того самого боди, которое стоит 20 долларов.

Незадолго до вечеринки Уэст и Цензори явились на церемонию вручения премии "Грэмми". Фотомодель надела совершенно прозрачное платье-сетку, под которым не было белья.

По слухам, именно из-за этого откровенного лука полиция вывела скандальную пару, которая пришла на мероприятие без приглашения.

Стоит отметить, что Бьянка довольно часто появляется в "голых" нарядах на людях. Друзья неоднократно высказывали таблоидам свою обеспокоенность, считая, что Канье принуждает жену к таким выходам. Однако некоторые эксперты заступились за пару, предположив, демонстрация Бьянкой тела является своего рода феминистским заявлением.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Уэст попал в список самых выдающихся поп-звезд XXI века по версии Billboard.

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