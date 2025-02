Полиция вывела Канье Уэста с почти голой женой, которые без приглашения появились на красной дорожке. Фото

Скандальный рэпер Канье Вест и его супруга Бьянка Цензори были выдворены полицией с церемонии вручения премии Грэмми 2025. Австралийская фотомодель пришла с мужем на мероприятие почти голой.

По словам инсайдера, "безумный наряд" Бьянки был попыткой повторить обложку альбома Vultures. На ней Цензори стоит спиной к камере в высоких сапогах, а крохотный кусочек ткани прикрывает ее ягодицы, сообщает Page Six.

На мероприятие Бьянка явилась в свободной шубе, которая была надета практически на голое тело. На красной дорожке фотомодель ее скинула, чтобы позировать перед фотографами. На модели было лишь прозрачное мини-платье, которое не оставляло простора для воображения, ведь под ним не было нижнего белья.

В то же время сам Канье был облачен во все черное, дополнив свой образ сверкающей подвеской. Во время фотосессии на дорожке он откровенно разглядывал жену.

Источники утверждают, что одиозная пара пришла без приглашения, а после шокирующего появления их попросили покинуть мероприятие из-за сумасшедшего наряда модели. Еще один инсайдер уверен, что Вест и Цензори ушли по собственному желанию.

"Он прошел по красной дорожке, а затем сел в машину и уехал", – сообщил источник.

Представители премии Грэмми не стали комментировать инцидент. Таблоиды сообщают, что Канье был приглашен на шоу, поскольку его номинировали на премию в категории "Лучшая рэп-песня года", однако награда досталась Кендрику Ламару с его песней Not Like Us.

Примечательно, что это было первым посещением Вестом церемонии награждения за 10 лет. В последний раз он присутствовал на ежегодном светском мероприятии в 2015 году.

