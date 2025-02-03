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Полиция вывела Канье Уэста с почти голой женой, которые без приглашения появились на красной дорожке. Фото

Мария Рагуткина
Шоу Oboz
2 минуты
12,6 т.
Полиция вывела Канье Уэста с почти голой женой, которые без приглашения появились на красной дорожке. Фото

Скандальный рэпер Канье Вест и его супруга Бьянка Цензори были выдворены полицией с церемонии вручения премии Грэмми 2025. Австралийская фотомодель пришла с мужем на мероприятие почти голой.

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По словам инсайдера, "безумный наряд" Бьянки был попыткой повторить обложку альбома Vultures. На ней Цензори стоит спиной к камере в высоких сапогах, а крохотный кусочек ткани прикрывает ее ягодицы, сообщает Page Six.

На мероприятие Бьянка явилась в свободной шубе, которая была надета практически на голое тело. На красной дорожке фотомодель ее скинула, чтобы позировать перед фотографами. На модели было лишь прозрачное мини-платье, которое не оставляло простора для воображения, ведь под ним не было нижнего белья.

Полиция вывела Канье Уэста с почти голой женой, которые без приглашения появились на красной дорожке. Фото

В то же время сам Канье был облачен во все черное, дополнив свой образ сверкающей подвеской. Во время фотосессии на дорожке он откровенно разглядывал жену.

Источники утверждают, что одиозная пара пришла без приглашения, а после шокирующего появления их попросили покинуть мероприятие из-за сумасшедшего наряда модели. Еще один инсайдер уверен, что Вест и Цензори ушли по собственному желанию.

"Он прошел по красной дорожке, а затем сел в машину и уехал", – сообщил источник.

Полиция вывела Канье Уэста с почти голой женой, которые без приглашения появились на красной дорожке. Фото

Представители премии Грэмми не стали комментировать инцидент. Таблоиды сообщают, что Канье был приглашен на шоу, поскольку его номинировали на премию в категории "Лучшая рэп-песня года", однако награда досталась Кендрику Ламару с его песней Not Like Us.

Примечательно, что это было первым посещением Вестом церемонии награждения за 10 лет. В последний раз он присутствовал на ежегодном светском мероприятии в 2015 году.

Полиция вывела Канье Уэста с почти голой женой, которые без приглашения появились на красной дорожке. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, что участница шоу "Топ-модель по-американски" Дженн Энн подала в суд на Канье Веста за то, что он якобы душил ее и засовывал пальцы в горло.

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