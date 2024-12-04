Billboard назвал самых выдающихся поп-звезд XXI века и оправдался за выбор лучшей артистки

Американский журнал Billboard назвал самых выдающихся поп-звезд XXI века, который внесли неоценимый вклад в индустрию музыки. Несмотря на то, что Тейлор Свифт является наиболее успешной исполнительницей по многим показателям, среди которых количество проданных альбомов, стримов и гастролей, по выбору издания обладательницей почетного титула лучшей артистки стала Бейонсе, поскольку сильно повлияла на индустрию музыки.

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Отмечается, что в течение своей многолетней карьеры 43-летняя знаменитость создала множество культовых хитов и стала символом инноваций. К тому же певица является обладательницей наибольшего количества премий "Грэмми", у нее 32 статуэтки, а на "Оскар" была номинирована 99 раз.

Узнаваемость артистка получила как участница группы Destiny's Child, а затем начала успешную сольную карьеру. Первым "взрывным" альбомом стал Dangerously in Love, что помог ей прочно укорениться на сцене.

"Величие Бейонсе как поп-звезды сразу очевидно, однако же и стоит и детального исследования. Вы можете наблюдать за ней на сцене в течение полуминуты и мгновенно признать, что она – универсал. Присущее ей сочетание ослепительной красоты, безупречного стиля, захватывающей постановки, невероятной физической формы и одновременно приземленного и заоблачного вокала – все это говорит само за себя", – отметила в журнале.

Всего в почетный список самых выдающихся поп-звезд XXI века попали 25 мировых знаменитостей:

Бейонсе

Тейлор Свифт

Рианна

Дрейк

Леди Гага

Бритни Спирс

Канье Вест

Джастин Бибер

Ариана Гранде

Адель

Ашер

Эминем

Ники Минаж

Джастин Тимберлейк

Майли Сайрус

Джей Зи

Шакира

The Weeknd

BTS

Бруно Марс

Lil Wayne

One Direction

Bad Bunny

Эд Ширан

Кэти Перри

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