Названы номинанты на музыкальную премию Grammy 2025: есть ли среди них Jerry Heil и 'Океан Эльзы'

Американская Академия звукозаписи обнародовала список номинантов на почетную музыкальную премию Grammy 2025. Представители разнообразных жанров индустрии будут бороться за звание лучшего, а имена победителей ценители музыки узнают уже 2 февраля 2025 года.

Как известно, отечественные музыканты подавали заявки, чтобы получить возможность представить Украину на всемирно известной церемонии. В частности, звезда Евровидения 2024, певица Jerry Heil, недавно ставшая членом Академии звукозаписи, прислала свою песню "All Eyes On Kids" в номинации "Лучшая песня для социальных перемен" (Song For Social Change). Главная идея трека – привлечь внимание общества к войне в Украине, а также к детям, незаконно вывезенным в Россию

Тем временем группа "Океан Эльзы" представила композицию "Lighthouse" из нового англоязычного альбома, чтобы побороться в номинациях "Песня года" (Song Of The Year) и "Лучшая рок-песня" и (Best Rock Song).

Однако американские музыкальные эксперты в этом году обошли вниманием творчество украинских музыкантов. Несмотря на это, у Jerry Heil все же есть шансы на золотую статуэтку, ведь номинацию Song For Social Change объявляют во время самой церемонии. Среди других, в перечень номинантов также такие известные имена, как Тейлор Свифт, Бейонсе, Билли Айлиш, Кендрик Ламар и феномен года – Сабрина Карпентер.

Список номинантов на Grammy 2025:

Альбом года

André 3000 – New Blue Sun

Beyonce – Cowboy Carter

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

Charli XCX – brat

Jacob Collier – Djesse Vol. 4

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Запись года

The Beatles – Now and Then

Beyonce – Texas Hold ‘Em

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli XCX – 360

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Песня года

Shaboozey – A Bar Song

Billie Eilish – Birds of a Feather

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With a Smile

Taylor Swift feat. Post Malone – Fortnight

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Kendrick Lamar – Not Like Us

Sabrina Carpenter – Please Please Please

Beyonce – Texas Hold'Em

Лучший новый артист

Chappell Roan

Sabrina Carpenter

Shaboozey

Doechii

Teddy Swims

Benson Boone

Raye

Khruangbin

Лучшее сольное поп-исполнение

Beyonce – Bodyguard

Sabrina Carpenter – Espresso

Charli XCX – Apple

Billie Eilish – Birds of a Feather

Chappell Roan – Good Luck, Babe!

Лучший поп-альбом

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

Ariana Grande – Eternal Sunshine

Chappell Roan – Rise and Fall of Midwest Princess

Taylor Swift – The Tortured Poets Department

Лучшая танцевальная поп-песня

Madison Beer – Make You Mine

Charli XCX – Von Dutch

Billie Eilish – L'AMOUR DE MA VIE [OVER NOW EXTENDED EDIT]

Ariana Grande – yes, and?

Troye Sivan – Got Me Started

Лучший поп-дуэт/группа

Graicie Abrams & Тейлор Свифт – Us

Beyonce & Post Malone – Levii's Jeans

Charli XCX & Billie Eilish – Guess

Ariana Grande, Brandy & Monica – The Boy Is Mine

Lade Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Полный список номинантов – смотрите на официальном сайте Grammy Awards.

