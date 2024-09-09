После намеков на развод со Стояновым Екатерина Кухар заинтриговала романтическим видео с загадочным мужчиной: кто он

Народная артистка Украины, балерина Екатерина Кухар подогрела слухи о разводе с мужем – артистом балета Александром Стояновым. Звезда опубликовала свежее видео, на котором засветила лицо, вероятно, нового партнера.

Видео дня

В ролике 42-летняя Кухар показала фрагменты своего лета. На некоторых кадрах можно четко увидеть мужчину – 36-летнего украинского стилиста Александра Левинского. Согласно посту, пара провела вместе последние месяцы.

"После всех событий этой недели возникает желание погрузиться в приятные воспоминания о лете. Ведь это было как маленькая жизнь – с победами и разочарованиями, работой и отдыхом, влюбленностью, детьми, друзьями, прогулками по любимому городу и кучей новых знакомств! В наше сложное время эти вещи ценишь втрое больше", – написала балерина на своей Instagram-странице.

Доказательствами о возможном романе звезд служат общие снимки. Ранее знаменитость показывала видео с Левинским, которое он прокомментировал смайликами в виде сердечек и словом "моя". Другое фото изображает Кухар и стилиста вместе. Под постом Александр написал: "Скучаю по тебе".

Напомним, о разводе балерины с Александром Стояновым заговорили еще осенью 2023 года. А уже весной 2024-го Кухар заявила, что они с мужем "идут разными путями". Артист балета продолжил гастролировать по Европе с программой, содержащей русские произведения. Звезда, в свою очередь, добавила, что никак не может повлиять на деятельность танцора. Однако официально супруги до сих пор не подтвердили и не опровергли слухи о разводе.

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