Секрет семейного счастья? 5 голливудских пар, которые живут отдельно

Есть пары, которые открыто говорят о том, что им комфортнее засыпать в разных комнатах или по крайней мере на разных кроватях. Как правило, такое решение идет на пользу – улучшает качество сна (особенно если кто-то из супругов громко храпит или любит разлегаться, широко раскинув руки и ноги). А есть пары, которые идут еще дальше: настолько ценят личное пространство, что со своими избранниками живут в отдельных квартирах/домах. Удивлены?

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Мы в материале OBOZ.UA подготовили подборку звездных супругов, которые сознательно решили разъехаться по разным жилищам. Узнайте, почему они это сделали и действительно ли это укрепляет их отношения.

1. Гвинет Пэлтроу и Брэдли Фэлчак

В сентябре 2018 года американская актриса и режиссер Гвинет Пэлтроу вышла замуж за своего второго мужа, продюсера и сценариста Брэдли Фэлчака. Пара сразу после свадьбы договорилась жить в отдельных домах в Лос-Анджелесе, чтобы "поддерживать уровень полярности в браке" и "хранить тепло в отношениях". Муж остается дома у своей избранницы примерно четыре ночи в неделю. Об этом актриса рассказала в интервью The Sunday Times. И добавила: "Все мои женатые друзья говорят, что наш образ жизни звучит идеально, и мы не должны ничего менять".

2. Кортни Кокс и Джонни Макдэйд

Американская актриса и продюсер Кортни Кокс и ее любимый, ирландский музыкант Джонни Макдэйд, начали встречаться в 2013 году. С тех пор оба видятся достаточно редко, поскольку он живет в Лондоне, а она – в Лос-Анджелесе. Влияет ли это негативно на их отношения? Похоже, что нет.

"Пока у нас есть доверие, я думаю, что неважно, где вы находитесь. Вы можете быть личностями и одновременно радоваться, когда видите друг друга", – сказала Кокс в ток-шоу Дрю Бэрримор. А в интервью журналу NewBeauty звезда, которой на тот момент было 53 года, шокировала признанием, что хотела бы родить ребенка от Джонни: "Я знаю, что это безумие, но я бы могла носить чужую яйцеклетку. Возможно, я стала бы самым старым человеком, который бы это сделал... Но я бы с удовольствием".

3. Сара Полсон и Холланд Тейлор

Американская актриса Сара Полсон и ее избранница, актриса Холланд Тейлор, вместе почти 10 лет. В мае 2023 года в подкасте Smartless первая рассказала, что секретом этих счастливых отношений являются отдельные жилища: "Мы не живем вместе. Мы с Холланд проводим много времени, но не живем в одном доме... Думаю, это связано с тем, что вместе, когда этого хотим, и нет – когда не хотим".

Кроме того, Сара отметила, что у нее есть много общего с любимой: "Когда мы на спектакле, смотрим фильм или телевизионное шоу, нам нравятся те же актеры и те же персонажи... У нас действительно очень похожи вкусы. Мне кажется, нас интересует то же самое, что касается характеров людей: каковы мотивы их действий, что их утешает, а что причиняет боль... Мы просто любим анализировать эти вещи".

4. Эшли Грэм и Джастин Эрвин

В 2010 году американская модель Эшли Грэм сыграла свадьбу с кинооператором Джастином Эрвином. Далее новоиспеченная жена жила и работала в Нью-Йорке, а ее любимый – в Лос-Анджелесе. Если и проводили время вместе, то не дольше двух недель, после чего каждый возвращался домой. Это повторялось снова и снова: жили то вместе, то порознь. "Это абсолютно сказочно... Я это люблю. Мы просто встречаемся в Лос-Анджелесе или в Нью-Йорке, в Париже или Майами. Как же это сексуально!" – объяснила модель в интервью Entertainment Tonight.

Все изменилось, когда у Эшли и Джастина родилось трое общих сыновей. Пара начала жить под одной крышей. Если и разлучается, то из-за работы и ненадолго.

5. Джулия Робертс и Дэниел Модер

Американская киноактриса Джулия Робертс и ее избранник, американский кинооператор Дэниел Модер, в браке 22 года. За это время они стали родителями троих детей, а также приобрели два дома, которые находятся через дорогу друг от друга. Теперь муж и жена живут порознь, но при этом проводят немало времени вместе. Почему они приняли такое решение? Дело в том, что это помогает Джулии и Дэниелу сбалансировать профессиональную и личную жизнь. Похоже, действительно идет на пользу. "Я верю, что мой муж любит меня и заботится обо мне так, что я испытываю глубокое счастье", – призналась актриса в интервью британскому Vogue.

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