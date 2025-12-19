'Возлюбленный' Денисенко сделал широкий жест на телевидении и на всю страну подтвердил их роман

Во время съемок благотворительного спецвыпуска "Танцев со звездами" произошел эпизод, который расценили как публичное подтверждение романа Наталки Денисенко с манекенщиком и предпринимателем Юрием Савранским. Мужчина появился на паркете с букетом белых роз и вручил его актрисе перед камерами.

Видео дня

Об этом сообщил Telegram-канал "Що ти знаєш про Бобула". Именно во время оглашения вердиктов жюри, уже после выступления Наталки Денисенко, Савранский вышел к актрисе с цветами, что делают на подобных шоу нечасто.

Съемки спецвыпуска состоялись 18 декабря, а в эфире покажут программу в воскресенье, 28 декабря. Наталка Денисенко в этот вечер танцевала в паре с профессиональным хореографом Антоном Нестерко.

Благотворительный выпуск собрал немало звезд украинской сцены. Пары исполняли танцы под живое пение Phil It, INGRET, Милы Нитич, Tayanna и Арсена Мирзояна. Отдельным номером стало посвящение группе ADAM. В перерывах между выступлениями на сцене пели Jerry Heil, Roxolana и Klavdia Petrivna.

Ранее Савранский уже публично поддерживал актрису на фоне резонанса вокруг ее личной жизни и этим едва не подтверждал отношения. После интервью Денисенко Маше Ефросининой, в котором актриса впервые откровенно рассказала о причинах развода с Андреем Фединчиком, Савранский в комментариях написал: "Все будет хорошо! Люблю тебя". Актриса ответила: "И я тебя".

В частности, люди, близкие к бывшему мужу Денисенко, заявили, что Денисенко изменяла, когда находилась в браке, и то же самое сделал Савранский. Первая жена Андрея Фединчика, Виктория Кукса, публично стала на его защиту и обвинила актрису во лжи и манипуляциях. Она заявила, что еще с 2024 года, по известным ей обстоятельствам, слова Денисенко об отсутствии отношений с женатыми мужчинами не соответствуют действительности, и именно это стало поводом для ее публичной реакции.

Как сообщал OBOZ.UA, после публичных подозрений в романе с Денисенко Савранский подал на развод с женой Марленой. Сведения об этом содержатся в открытых источниках – в судебном реестре, где Савранский указан как инициатор расторжения брака.

Дело на развод подали 26 сентября, а только 25 ноября его удовлетворил суд.

