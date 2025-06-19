Гроб устелен цветами. В Киеве прощаются с актером Юрием Фелипенко, который погиб на войне: где его похоронят и первые фото

В Киеве проходит прощание с актером театра и кино Юрием Фелипенко, который погиб в боях на фронте, защищая Украину. Ему было всего 32 года. Гроб с телом актера установлен в зале Театра на Подоле – именно здесь, среди родных стен, где знаменитость провел большинство своей творческой карьеры, происходит первый этап прощания.

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На церемонии присутствует журналистка OBOZ.UA. Внутри – настоящая толпа: десятки коллег, друзей, поклонников. Многие не смогли сразу попасть в зал – очередь на улице растянулась на десятки метров. Люди молча ждут своей очереди, чтобы в последний раз почтить память талантливого артиста и украинского защитника.

Гроб полностью покрыт цветами – розовыми, белыми, желтыми, красными розами, гвоздиками и хризантемами. На черной ткани вокруг – десятки букетов. Атмосфера в театре – пронизана болью. В зале – приглушенный синий свет.

На сцене рядом с гробом установлен большой портрет Юрия Фелипенко в кожаной куртке. Рядом – еще один портрет, уже в военной форме.

Среди самых близких на церемонии – жена актера, Екатерина Мотрич. Ее поддерживают друзья и коллеги, ведь родители актера ушли в мир иной раньше – он вырос с бабушкой. Именно Екатерина первой сообщила о гибели мужа в соцсетях 15 июня: "Юра погиб. Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня будто уничтожили".

Почтить память Фелипенко пришел и глава Национального академического драматического театра имени Леси Украинки Кирилл Кашликов, а также заслуженный артист Украины, актер Театра Франко Александр Печерица.

Церемония прощания проходит в два этапа. Первый – в Театре на Подоле, который стал для Юрия Фелипенко вторым домом. Здесь он сыграл свои лучшие роли, работал с выдающимися режиссерами, получал зрительскую любовь. В 13:30 траурная церемония продолжится в Михайловском Златоверхом соборе. Именно туда смогут прийти все желающие, чтобы отдать дань уважения герою, погибшему за свободу Украины.

Похоронят актера на Берковецком кладбище. Об этом журналистке OBOZ.UA сообщил распорядитель церемонии.

Актер воевал в составе ударного батальона БПАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады. Именно в этой части он служил с апреля 2024 года.

Юрий Фелипенко родился 8 мая 1993 года в Запорожье. Учился в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в мастерской Юрия Высоцкого. После выпуска стал актером Театра на Подоле, где сыграл более двадцати ролей. Его самые известные спектакли – "Хіба ревуть воли, як ясла повні?", "Украдене щастя", "Сірі Бджоли", "Імітація".

Его кинодебют состоялся в 2014 году в сериале "Возвращение Мухтара-9". Далее были роли в фильмах "Цвет страсти", "Обещание Богу", а также в телепроектах "Оккупированные", "Отдел-44", "Что делает твоя жена". А еще – незабываемый голос: Юрий был актером дубляжа. Зрители могли узнать его интонации в фильмах, мультфильмах, в частности в "Как приручить дракона-2" и "Первой украинской сказке".

С Екатериной Мотрич знаменитость познакомился до полномасштабной войны. В 2023 году они поженились. Екатерина неоднократно рассказывала, что Юрий был ее "опорой", "человеком чести", "другом и светом".

Ранее OBOZ.UA писал, как украинское общество отреагировало на гибель Юрия Фелипенко. Актера вспомнили как светлого, отзывчивого и талантливого.

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