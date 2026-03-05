Россиян вырежут из эфира и закроют надписью об Украине: в стране ЕС опубликовали правила показа Паралимпиады-2026

Национальная телекомпания Польши Telewizja Polska будет прерывать трансляции соревнований Паралимпийских игр 2026 года в Милане при появлении в кадре спортсменов из России и Беларуси. В организации выступают категорически против допуска представителей страна-агрессоров к соревнованиям со своими флагом и гимном.

Об этом говорится на официальном сайте компании. Когда в кадре будут показывать россиян или беларусов, на экране польских зрителей будет выводиться надпись "Солидарность с Украиной". Кроме того, Telewizja Polska не будет демонстрировать показ награждения представителей РФ и РБ золотыми медалями, поднятия флага и проигрыша гимна стран.

"Мы хотим представить спортивные соревнования людей с инвалидностью, а соревнования паралимпийцев являются важным элементом нашей социальной миссии, но спорт не может оправдывать насилие, убийства и нарушения прав человека", – говорится в заявлении польских телевизионщиков.

Также вещатель напомнил, что сборная Польши присоединилась к бойкоту Украиной церемонии открытия Паралимпиады-2026. А в трансляции шоу не покажут выход спортсменов из России и Беларуси.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил сборной Украины использовать форму с картой нашей страны с аннексированным Крымом. В организации нелепо назвали такую экипировку политической.

