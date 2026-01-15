'Понюхал дулю'. Ветеран 'Терен' публично наехал на Клопотенко: кулинару пришлось лично приехать, чтобы решить проблему

В соцсетях разгорелся публичный конфликт между ветераном войны Александром "Тереном" Будько и ресторатором Евгением Клопотенко. Причиной стала сорванная доставка еды из заведения "Муза", которое работает под брендом кулинара.

Об инциденте "Терен" написал в Threads. По его словам, он заказал украинскую кухню, однако вместо обеда так ничего и не получил.

Возмущение ветеран выразил жестко и публично, обратившись непосредственно к Клопотенко. "Евгений Клопотенко, спасибо, что накормил (сарказм!). Заказал украинскую кухню в "Муза" от Клопотенко и понюхал дулю, потому что ничего не приехало! Ты хоть смотришь, кто и где твое имя используют?" – написал он.

На ситуацию отреагировал сам Евгений Клопотенко. Кулинар публично признал вину команды и объяснил, что сбой в доставке произошел из-за технической ошибки, связанной с блэкаутом.

"Объясняю ситуацию: причины инцидента – техническая ошибка из-за блэкаута. Александр, со своей стороны, использовал все методы решения проблемы и уже в качестве последнего метода решения вопроса сделал сообщение. Здесь точно была наша вина с доставкой", – отметил Клопотенко.

По его словам, благодаря этому публичному посту удалось обнаружить серьезный системный баг, из-за которого без заказов остались и другие клиенты. Клопотенко отметил, что проблему уже устранили, а сам он решил лично компенсировать ситуацию.

"Обидно, что так получилось. Сам все привезу, иду в личные. Потому что это не просто бренд с моим лицом, это мой бренд", – добавил ресторатор, пообещав собственноручно доставить заказ Терену.

Александр Будько после этого смягчил тон и ответил Клопотенко уже без резких формулировок: "Спасибо, друг. Я просто очень злой, когда голоден".

