Полякова защищала его перед нардепами: "хороший русский" Чичваркин показал свое истинное лицо после ударов по России

Бизнесмен Евгений Чичваркин, которого певица Оля Полякова неоднократно публично называла "хорошим русским", продемонстрировал свою истинную позицию после нанесения украинскими военными ударов по РФ. Предприниматель открыто раскритиковал атаку на склады маркетплейса Wildberries, заявив, что это было "убийством мирных людей", а также негативно отозвался о "прилетах" по нефтеперерабатывающим заводам и логистическим центрам.

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Как заявил Чичваркин в интервью для YouTube-проекта The Breakfast Show, такой деятельностью Украина якобы никоим образом "не приближает" окончание войны. Более того, бизнесмен посетовал, что удары по стране-агрессору сильно ухудшат жизнь россиян.

"Это феноменальная воздействующая картина, которая несет много ужаса. Там погибли мирные люди. Но есть такая картина: "вы молчали, а война пришла в ваш дом". Мы знаем, как много людей имеют кредиты с чудовищными ставками, рассчитывая на какое-то будущее. Огромное количество неплатежей может быть, множество банкротств, много слез. После этого кто-то пойдет на войну, кто-то запьет, кто-то попытается вообще уехать. Влияет ли это на прекращение войны? Нет. Ровно наоборот", – заявил "хороший россиянин".

Кроме того, по словам Евгения Чичваркина, нанесение украинскими военными ударов по стране-агрессору "ужасно отдаляет" возможность налаживания хотя бы партнерских отношений между Украиной и Россией. Предприниматель сомневается, что двум народам удастся восстановить "братские" взаимоотношения, а вот налаживание рабочих он считает "естественным процессом", который затрудняют ВСУ.

Бизнесмен убежден, что у российского диктатора Владимира Путина есть "все карты" для продолжения войны, а действия украинской армии никак на него не влияют. Однако в ходе слезной речи о проблемах россиян Чичваркин ни словом не обмолвился о терроре, который оккупанты устраивают на территории нашей Родины, формируя для граждан страны-агрессора образ "жертвы".

Напомним, что после 24 февраля 2022 года бизнесмен резко осудил начало полномасштабного вторжения России на территорию Украины, но в то же время успел отличиться неоднозначными заявлениями. Евгений Чичваркин публично критиковал позицию президента Владимира Зеленского относительно запрета на въезд граждан РФ в страны Запада. Предприниматель уверенно называл такую инициативу "большой ошибкой".

Однако подобные высказывания не сделали Чичваркина персоной нон грата на территории Украины. В марте этого года появился анонс его участия в мероприятиях в Одессе и Киеве в рамках бизнес-форума. Более того, его активно защищает перед украинцами и Оля Полякова. 13 июля во время выступления на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады певица заявила, что далеко не все россияне плохие, и в качестве примера привела Чичваркина и Веронику Белоцерковскую, которые, по ее словам, помогают украинским защитникам.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Лайма Вайкуле в Юрмале озвучила то, о чем боятся говорить большинство "хороших россиян", и поставила журналиста на место.

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