УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Украине выступит "хороший русский" Чичваркин, который критиковал решение Зеленского

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
1,3 т.
В Украине анонсировали очередное выступление российского бизнесмена Евгения Чичваркина. Событие с "хорошим русским" запланировано на 6 и 7 апреля – в эти дни он должен принять участие в мероприятиях в Одессе и Киеве в рамках бизнес-форума.

Видео дня

Информация о приглашении Чичваркина, хотя уже не впервые, возмутила соцсети. Писательница и ведущая проекта "Як не стати овочем" Оксана Мороз обнародовала в Facebook сообщение, в котором выразила удивление участием российского предпринимателя в украинских событиях.

"Шел 2026 год. 6 и 7 апреля в Одессе и Киеве будет выступать хороший россиянин Чичваркин. Выступать для украинской аудитории в рамках бизнес-клуба или форума. Добавлю: Артур Михно, была удивлена увидеть вас в одной программе с Чичваркиным", – отметила Мороз.

Запланированные выступления также прокомментировали в Telegram-канале "Злива". Там обратили внимание на то, что Чичваркин является российским миллионером и, по их словам, имеет дружеские связи с украинской певицей Олей Поляковой.

Отметим, что вместе с "хорошим русским" спикерами на мероприятии будут основатель самой компании, которая проводит встречу, одессит Максим Гайковский, основатель Work.ua Артур Михно и украинская предпринимательница Марина Авдеева.

Пока организаторы мероприятий официально не комментировали участие Чичваркина, который приезжал на их форумы неоднократно в прошлые годы и выступал с ними за рубежом на, вероятно, российскую аудиторию.

Напомним, что в 2022 году Чичваркин публично критиковал позицию президента Украины Владимира Зеленского относительно запрета въезда для граждан РФ в страны Запада. Он называл такую инициативу "большой ошибкой" и выступал против ограничений по национальному признаку.

"Людей нужно наказывать за действия, а не за то, что у них паспорт той или иной страны. Это напоминает тот момент, когда, чтобы не злить Гитлера, не брали евреев. Где-то в Канаде, кажется, это произошло", – заявлял он, проводя параллели с историческими событиями.

Также бизнесмен высказывал мнение, что массовый выезд россиян из страны может ускорить изменения внутри РФ. Сейчас понятно, что это никак не подействовало.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм, который ранее поддерживал Украину, назвал Путина своим "другом". Он рассказал, что когда-то Путин расхвалил его карьерные достижения и объяснил международную славу тем, что его "действия говорят громче слов".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe