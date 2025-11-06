Полякова слила личный номер Киркорова: украинцы позвонили и рассказали, что из этого вышло. Видео

Певица Оля Полякова решила довольно оригинальным способом "наказать" своего бывшего "товарища", путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает кровавую политику Кремля. Звезда продиктовала личный номер пропагандиста, чтобы украинцы могли ему свободно позвонить.

Данные Киркорова артистка слила в документальном фильме "Все будет хорошо, Оля", однако этот момент вызвал много споров среди членов творческой команды, поэтому его вырезали из финальной версии проекта. И все же Полякова решила не скрывать фрагмент от публики и обнародовала его на личной странице в Instagram.

"Мне тут в последние дни некоторые особо обеспокоенные начали напоминать о "дружбе с Киркоровым". Но дружбы не бывает с теми, кто молча принял зло – и я об этом сказала еще давно. Как сказали то же самое и тысячи других украинцев, которые в первые дни вторжения потеряли своих друзей и родственников. И это, на самом деле, ужасно и больно. Людей, которые оправдывают войну, в моей жизни больше не существует! К таким – только максимальное презрение и отвращение!", – написала звезда.

На видео зафиксирован разговор Алексея Суханова с Олей Поляковой, в течение которого артистка откровенно признается: ей невероятно стыдно за дружбу с Киркоровым. Тогда ведущий поинтересовался, остался ли у певицы номер путиниста. Она нашла контакт Киркорова в своем телефоне и решила продиктовать его для зрителей.

"Давайте дадим его номер, чтобы все позвонили. Ему п*здец. Ему вся Украина позвонит. Записывайте: +7-985-762-5060", – сказала исполнительница.

Некоторые украинцы решили не упускать возможности пообщаться с верным адептом кремлевской пропаганды. Одни пользователи сети позвонили Киркорову, а другие прислал несколько резких сообщений:

"Я ему написала со шведского номера. Прикреплю текст, ведь скрин не могу отправить: "Добрый вечер. Филипп, всех интересует один вопрос. Я надеюсь вас не затруднит ответить на него честно". И второе сообщение: "Как живется петухам в России?". Странно, почему он не отвечает".

"Я позвонила в WhatsApp. Шли гудки и потом сбросил. Я написала ему: "Привет от Оли Поляковой".

"Спасибо за номер. Я написала SMS. Даже если это неправда, мне стало легче. А не будет ли номера Баскова?".

В комментариях появились предположения, что Филипп Киркоров мог сменить свой номер телефона еще в 2022 году. Как объяснила пиарщик Анна Салата, после начала большой войны она уже сливала контактные данные путиниста в своем Telegram-канале, где вместе с подписчиками травила российских артистов. И все же номер телефона Киркорова, который предоставила Полякова, до сих пор действителен и не заблокирован, ведь когда кто-то звонил по нему, слышались гудки.

А вот некоторых подписчиков артистки немного возмутило то, что она до сих пор хранит номер путиниста. Они написали: "Интересно, зачем надо было столько лет хранить тот номер?", "А почему до сих пор не удалили его номер?".

Позиция Филиппа Киркорова

После 24 февраля 2022 года певец неоднократно поддерживал начало полномасштабной войны. Киркоров даже приезжал во временно оккупированную Горловку Донецкой области, чтобы встретиться с ранеными оккупантами и спеть для них несколько песен. Однако российские солдаты такую инициативу со стороны исполнителя отнюдь не оценили, более того, назвали шоу "петушиным" и попросили больше не приезжать.

Стоит отметить, что благодаря визиту в больницу Киркоров хотел не только показать поддержку кровавой политики Кремля, но и "отбелить репутацию" после скандальной "голой вечеринки" Ивлеевой. После посещения мероприятия его "отменили" в родной стране.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что тяжелобольной путинист Киркоров упал на сцене и не смог сам встать.

