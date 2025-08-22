Тяжелобольной путинист Киркоров упал на сцене и не смог сам встать. Курьезное видео

Путинист Филипп Киркоров опозорился во время выступления на "Новой волне" в Казани. 57-летний певец пытался торжественно подняться по лестнице на сцену, но вместо эффектного выхода получил эффектное падение. Оступился, грохнулся о лестницу – и какое-то время лежал, не в состоянии подняться без посторонней помощи.

Инцидент сняли на видео зрители в зале. Артист пытался сохранить спокойствие, но выглядел истощенным. По словам очевидцев, конструкция лестницы была шаткой, и еще во время репетиции Киркоров едва не упал. Однако на концерте ситуация завершилась настоящим падением.

Россияне отмечают, что артисту давно стоит дать себе отдых. После ожогов, полученных на концерте в апреле, он так и не восстановился полностью. Состояние усугубляют симптомы хронической болезни – диабета второго типа. Сам певец неоднократно жаловался на слабость, сильную жажду и ощущение "ватных" ног, однако продолжает выходить на сцену, пренебрегая советами врачей.

Что известно о его диабете

Певцу-путинисту Филиппу Киркорову поставили диагноз неизлечимой болезни – сахарный диабет второго типа. Это хроническое заболевание, которое сопровождается повышением уровня глюкозы в крови и требует постоянного медикаментозного контроля.

О проблемах со здоровьем певца стало известно после инцидента на его концерте в апреле, когда во время выступления в Санкт-Петербурге на нем загорелся пиджак из-за неисправности пиротехнического оборудования. Ожоги долго не заживали, что насторожило врачей. Анализы подтвердили диагноз – у Киркорова диабет.

Сейчас артист ежедневно получает инсулиновые инъекции. По данным росмедиа, он отказывается от диеты и изменения образа жизни, что значительно усложняет лечение. Несмотря на регулярную терапию, состояние певца остается нестабильным.

В медицинских отчетах также отмечалось, что у него наблюдается воспаление суставов, частичный некроз кожи и лимфаденопатия. Из-за обострения болезни Киркоров отменил часть концертов и взял отпуск "по состоянию здоровья".

Как писал OBOZ.UA, после госпитализации он появился на публике всего несколько раз, в том числе 7 июня на премии МУЗ-ТВ и с концертом в Ташкенте. В соцсетях россияне обратили внимание на его слабость и неуверенность в движениях. Сам Киркоров признавал, что рука после ожога еще болит, но в целом чувствует себя лучше. Тогда он впервые прокомментировал свое здоровье, заявив, что раны украшают мужчину, но россияне ему не поверили.

