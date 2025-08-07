Полиция залезла через окно и нашла тело: умер известный украинский кинодеятель, который предсказал свою смерть из-за 'родового проклятия'

5 августа в возрасте 82 лет ушел в мир иной украинский кинооператор и художник Александр Мухин. Определенный период деятель культуры не выходил на связь, поэтому близкие вызвали к его дому полицию, которая и нашла его мертвым.

Трагическое известие сообщил волонтер Даниил Щербаков на личной странице в Facebook. По словам филантропа, художник чувствовал свою смерть – якобы на его роду давно лежит "проклятие".

"Александра Васильевича Мухина больше нет. Я сейчас в Запорожье работаю, и какое-то время не могли дозвониться до него. Сейчас соседка пошла. Я вызвал из Запорожья полицию, они через окно залезли. Александра Васильевича нет. Мне очень грустно и больно. Он чувствовал это. Вы видели нашу последнюю встречу, после этого мы еще раз разговаривали. Я звонил, и он сказал, что ему лучше. Мы договорились, что мы поедем на Андреевский спуск, но так и не поехали", – сказал Щербаков.

Александр Мухин родился 25 июля 1943 года в Киеве. Он окончил Киевское художественно-промышленное училище, а позже получил образование по специальности "журналистика" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Художник связал свою жизнь с индустрией кино. Он участвовал в создании более 70 лент, выполняя роль оператора, режиссера или сценариста. В частности, Мухин работал над мультфильмами "Крылья", "Доктор Айболит", "Приключения на воде" и "Млечный путь".

Во время знакомства с Даниилом Щербаковым кинодеятель рассказал, что у его семьи довольно нелегкая судьба. Отец художника умер прямо на улице, жизнь одного брата оборвалась, когда он садился в карету скорой помощи, а другого во время похода в магазин. А вот мать Александра Мухина, по его словам, предсказала свою смерть с точностью до часов. Она связалась со всеми детьми, которых в семье шестеро, и сказала прийти в шесть вечера, потому что скоро ее не станет. Так и произошло.

Как объяснил Александр Мухин, на их род было наложено "проклятие" из-за предательства Украины во времена козачества. Предок кинодеятеля был графом и всеми силами пытался угодить российскому императору Петру I. Из-за этого характерники прокляли их семью на семь поколений. Поэтому в свои 82 года Мухин чувствовал, что ему недолго осталось жить.

Кстати, кинодеятель давал и довольно интересный прогноз относительно президента США Дональда Трампа. Он говорил, что политик умрет летом через два с половиной года между июнем и августом.

