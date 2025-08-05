Умер брат Ирины Билык, который страдал от психического расстройства: мужчина много лет не выходил из дома

В понедельник, 4 августа, умер родной брат известной украинской певицы Ирины Билык – Сергей. Мужчина 1979 года рождения страдал от психического расстройства.

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Эту информацию подтвердили два источника OBOZ.UA. После смерти матери о Сергее заботились Ирина и ее другой брат Юрий. Семья не рассказывала о болезни, поскольку покойная мама не желала, чтобы это было публичным.

По словам одного из наших собеседников, 46-летнего Сергея Билыка нашли мертвым в его собственной квартире. Сама певица никаких заявлений о трагедии не делала.

Что известно о брате Ирины Билык

Впервые о родном брате Сергее, который страдает от психического расстройства, певица рассказала на проекте"Мой секрет" в 2021 году. В то время мужчине было чуть больше 40 лет, и он не мог сам о себе заботиться. По ее словам, семья надеялась, что Сергей выздоровеет, но у него были серьезные проблемы со здоровьем.

После смерти мамы Сергей остался один в квартире, а в течение пяти лет совсем не выходил из дома и не работал по состоянию здоровья. То, что мужчина находился в замкнутом пространстве, по словам артистки, еще больше усложняло его положение.

Вместе с певицей о Сергее заботился и другой ее брат – Юрий. Они делали все возможное, что помочь ему.

"У меня есть родной брат – Сергей. Он болел. Болел психическим расстройством. Мы не хотели нигде об этом говорить. Мама очень не хотела. После смерти мамы он остался один в квартире. Ему 40 лет. Ни одного дня не работал, он не может работать, он болен. Он 5 лет не выходил на улицу вообще. Но сейчас я пытаюсь объяснить брату, что надо как-то жить такой жизнью, которой живут люди. Иметь семью. Я хотела как-то улучшить его жизнь, но пока я не могу этого сделать. Мне помогает мой брат Юра. Пока все, что я могу для него сделать – это присылать ему продукты и содержать его", – сказала Билык.

После смерти матери Ирина нашла молитву, которую ее мама ежедневно читала за Сергея. Звезда призналась, что любит брата и надеется на его выздоровление.

Ранее о Сергее также рассказывала его мать, Анна Яковлевна. В 2010 году она говорила о сыне как о студенте факультета социологии и права, отмечая, что ее сын еще молод и нуждается во взрослении.

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